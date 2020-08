Prvý komerčný let mezi Izraelom a SAE sa uskutoční budúci týždeň

Washington 26. augusta (TASR) - Prvý komerčný let medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), na palube ktorého odcestuje do hlavného mesta SAE Abú Zabí delegácia z USA a Izraela, sa uskutoční budúci týždeň, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na zdroje oboznámené s harmonogramom tejto návštevy.



Cieľom izraelsko-americkej návštevy Abú Zabí sú rozhovory o normalizácii vzťahov so SAE.



Pôjde tak o prvý známy priamy let izraelskej štátnej leteckej spoločnosti do arabskej krajiny v Perzskom zálive a tiež o znak napredovania vzájomných vzťahov Izraela a SAE po tom, ako 13. augusta obe krajiny oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických vzťahov.



Na palube lietadla, ktorý pravdepodobne budú prevádzkovať izraelské aerolinky El-Al, sa bude nachádzať americká delegácia na čele so zaťom a poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom a poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robertom O'Brienom.



Izraelská delegácia bude podľa agentúry AP pozostávať z odborníkov v oblasti letectva, vesmíru, zdravotníctva a bankovníctva.



Ako prvý o dosiahnutí dohody o nadviazaní diplomatických stykov medzi Izraelom a SAE informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



Delegácie Izraela a SAE by podľa Trumpa mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome. Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.



SAE sú po Egypte a Jordánsku iba treťou arabskou krajinou, ktorá súhlasila s nadviazaním oficiálnych vzťahov s Izraelom. Izraelskí a americkí predstavitelia vyjadrili nádej, že tieto tri krajiny budú čoskoro nasledovať aj ďalšie arabské krajiny Perzského zálivu. Predpokladajú tiež, že vzťahy medzi Izraelom a ostatnými arabskými krajinami Perzského zálivu budú založené na obchodných a bezpečnostných záujmoch a ich spoločnom nepriateľstve voči Iránu.