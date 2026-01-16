< sekcia Zahraničie
Prvý komiks o Supermanovi sa predal za 15 miliónov dolárov
Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Vzácny výtlačok komiksu z roku 1938, ktorý svetu predstavil Supermana, sa predal anonymnému zberateľovi za 15 miliónov dolárov. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC News.
V piatok oznámili súkromnú predajnú cenu výtlačku Action Comics č. 1, ktorý kedysi ukradli z domu amerického herca Nicolasa Cagea a po viac ako desiatich rokoch mu výtlačok vrátili.
Supermanov debut je jeden z viacerých príbehov, zahrnutých v antológii Action Comics No 1, ktorá je všeobecne považovaná za dielo definujúce žáner superhrdinov, ako je známy dnes.
Predpokladá sa, že existuje menej ako 100 výtlačkov. Predaj komiksu Action Comics bol dohodnutý newyorskou spoločnosťou Metropolis Collectibles/Comic Connect, ktorá uviedla, že majiteľ komiksu aj kupujúci si želajú zostať v anonymite.
Maklér uviedol, že jeho hodnotu ešte viac zvýšila slávna spojitosť s hollywoodskou hviezdou. Cage, hlavný predstaviteľ množstva známych filmov, kúpil tento exemplár v roku 1996 za 150.000 dolárov, čo bola v tom čase rekordná suma.
Komiks však ukradli počas večierka v hercovom dome v roku 2000 a našiel sa až v roku 2011 v skladovacom priestore v Kalifornii. „Počas tých 11 rokov jeho hodnota prudko vzrástla. Zlodej Nicolasovi Cageovi ukradnutím tohto diela zarobil veľa peňazí,“ povedal Stephen Fishler, generálny riaditeľ spoločnosti Metropolis/ComicConnect.
Cage sa znovu dostal k tejto kópii a o šesť mesiacov neskôr ju predal na aukcii za 2,2 milióna dolárov.
Fishler porovnal históriu komiksu s krádežou Mony Lisy od Leonarda Da Vinciho z múzea Louvre v Paríži v roku 1911, ktorá premenila vtedy málo známe dielo na najslávnejší obraz sveta.
Maklér uviedol, že kópia bola ohodnotená deviatimi bodmi z desiatich možných spoločnosťou Certified Guaranty Company, ktorá sa špecializuje na overovanie pravosti zberateľských predmetov.
