Prvý komiks so Supermanom sa v aukcii vydražil za 6 miliónov dolárov

Na snímke prvý výtlačok komiksového časopisu Action Comics z roku 1938, ktorý "predstavil svetu Supermana", sa vo štvrtok 4. apríla 2024 v aukcii predal za rekordnú sumu šesť miliónov dolárov, oznámil aukčný dom Heritage Auctions. Foto: TASR/AP

New York 10. apríla (TASR) – Výtlačok komiksu z roku 1938, ktorý "predstavil svetu Supermana", sa minulý týždeň v aukcii predal za rekordnú sumu šesť miliónov dolárov, oznámil aukčný dom Heritage Auctions. Správu priniesla v utorok agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR.Aukčný dom uviedol, že výtlačok prvého čísla komiksového časopisu Action Comics kúpil anonymný zákazník minulý štvrtok. Dražobná spoločnosť toto číslo označila za najdôležitejší komiks, ktorý bol kedy vydaný. Súčasná verzia Supermana z filmov a komiksov totiž naďalej veľmi pripomína jeho pôvodnú verziu, v tomto čísle sa zároveň objavila aj Supermanova osudová žena Lois Laneová.Podľa správy spoločnosti CGC, ktorá hodnotí komiksy, zostáva na svete zrejme už len 100 výtlačkov komiksu Action Comics No. 1, hoci pôvodne ich vydali 200.000. Spoločnosť predanému výtlačku udelila hodnotenie 8,5 z 10, čo je tretie najvyššie hodnotenie nereštaurovaného komiksu, dodal aukčný dom. Výtlačky s týmto hodnotením sú vo veľmi dobrom stave a je na nich badateľné iba minimálne poškodenie alebo opotrebovanie.Výtlačok komiksu predaný minulý týždeň prekonal rekord iného komiksu so Supermanom – Superman No. 1. Nový majiteľ zaň v roku 2022 zaplatil 5,3 milióna dolárov.