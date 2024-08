Prvý let prúdového lietadla na svete sa uskutočnil pred 85 rokmi

Rostock/Bratislava 27. augusta (TASR) – Rozmach prúdových lietadiel síce nastal až po druhej svetovej vojne, jeho základy však boli položené už pred jej vypuknutím. Prvý skúšobný let prúdového lietadla sa uskutočnil v nemeckom prístavnom meste Rostock. V utorok 27. augusta uplynie od tejto udalosti 85 rokov.



Weimarská republika, ako sa oficiálne nazýva Nemecko v období od zvrhnutia cisára Wilhelma II. v roku 1918 do nástupu nacistov k moci v roku 1933, musela prekonať mnohé výzvy a ťažkosti. Napriek tomu bola pôsobiskom mnohých významných vedcov a vynálezcov, ktorí posúvali hranice vedy a techniky. Pracovali tu nielen teoretickí fyzici Albert Einstein, Max Planck a Werner Heisenberg či chemik Fritz Haber, ale rozvíjali sa aj nové technológie, napríklad raketové motory na tekuté palivo či prúdové motory.



Vývojom rakiet sa zaoberal Wernher von Braun, ktorý vyvinul nielen prvú balistickú strelu známu ako V2, ale neskôr pomohol vyvinúť raketu Saturn V, ktorá vyniesla do vesmíru prvých ľudí na povrchu Mesiaca – astronautov misie Apollo 11.



Vývojom prúdových motorov sa zaoberal nemecký konštruktér Hans Joachim Pabst von Ohain, ktorý je spolu s britským vynálezcom Frankom Whittleom považovaný za spoluvynálezcu prúdového motora. Whittle síce preukázateľne predbehol von Ohaina a von Ohain poznal Whittleove patenty, no von Ohain pri konštrukcii svojich motorov nevyužil Whittleove poznatky.



Von Ohain v roku 1935 kontaktoval leteckého konštruktéra Ernsta Heinkela, prezentoval mu svoj koncept a podarilo sa mu získať jeho podporu. Spolupráca priniesla ovocie v septembri 1937, keď von Ohain úspešne predviedol svoj prvý motor Heinkel HeS 1. Následne padlo rozhodnutie vyvinúť lietadlo schopné prúdový motor využiť – toto lietadlo dostalo označenie He 178.



Lietadlo Heinkel He 178 sa do vzduchu skutočne vznieslo, využívalo však už tretí prototyp von Ohainovho motora s označením HeS 3. Lietadlo bolo pomerne kompaktné, trup bol primárne kovový, krídla boli z dreva. Vzduch do motora nasávalo nosom, motor samotný bol umiestnený v strede trupu. Lietadlo používalo konvenčný podvozok – dve hlavné kolesá v prednej tretine lietadla dopĺňalo jedno malé koleso na chvoste.



Dňa 27. augusta 1939 pilotoval prvý let modelu He 178 Erich Warsitz. Let bol pomerne krátky, trval iba šesť minút a takmer sa skončil katastrofou, pretože Warsitz vypol motor príliš skoro pred pristátím. Situáciu ale zvládol a stroj bezpečne dostal na zem.



Spoločnosť Heinkel celý vývoj modelu He 178 financovala z vlastných zdrojov bez vládnej objednávky. Lietadlo vyvinula v najvyššom možnom utajení, nevedelo o ňom dokonca ani nemecké letectvo (Luftwaffe).



Prvý let sa odohral iba päť dní pred útokom na Poľsko, predvádzací let pre zástupcov Luftwaffe a ministerstva letectva (Reichsluftfahrtministerium – RLM) sa konal 1. novembra 1939 po porážke Poľska. Za Luftwaffe sa ho zúčastnil Ernst Udet, šéf Luftwaffe Hermann Göring ho nesledoval. Medzi divákmi bol tiež minister letectva Erhard Milch. Ani jedného z nich ale výkon stroja neohúril.



Heinkel He 178 bol síce nespochybniteľným technickým úspechom, jeho rýchlosť však aj s výkonnejšími motormi HeS 6 dosahovala maximálne 598 kilometrov za hodinu, bojová výdrž bola iba desať minút.



Ernst Heinkel bol sklamaný nezáujmom zástupcov Luftwaffe a ministerstva, vo svojej autobiografii ho pripisoval nepochopeniu výhod prúdového pohonu. Heinkel však nevedel, že RLM už na vývoji prúdového pohonu pracovalo po vlastnej osi. Spoločnosti BMW a Junkers však namiesto radiálnej konštrukcie, ktorú použil Heinkel, uprednostnili axiálnu konštrukciu prúdového motora. Program vývoja He 178 sa napriek tomu stal zdrojom cenných informácií, ktoré výrazne pomohli pri ďalšom vývoji prúdových motorov.



Stroj použitý pri testovacom lete bol niekoľko rokov vystavený v leteckom múzeu v Berlíne, v roku 1943 bol však počas náletu zničený.