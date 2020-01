Prvý nočný vlak z Viedne dorazil úspešne do Bruselu

Brusel 20. januára (TASR) - Nočný vlak z Viedne do Bruselu dorazil podľa plánu. V pondelok krátko pred 11.00 h miestneho času na bruselskú železničnú stanicu Brusel-Midi prišiel tzv. Nightjet, čiže nočný vlakový spoj z Viedne, píše tlačová agentúra Belga.



Belgicko sa po 16 rokoch vracia k prevádzke nočných vlakov, pripomenula Belga. Nightjet je prevádzkovaný rakúskou železničnou spoločnosťou ÖBB. Z Viedne do Bruselu dorazil po zhruba 14 hodinách cesty, so zastávkami napríklad v Linzi, Norimbergu, ale aj v Liege.



Rakúska strana pri príprave tohto spojenia spolupracovala s Belgickou národnou železničnou spoločnosťou (SNCB), ktorá poskytla lokomotívu na trasu po belgickom území, ako aj sprievodcov a vlakového strojvodcu.



Belga upozornila, že nové spojenie Viedeň - Brusel vytvára desaťkrát menej emisií CO2 v porovnaní s tou istou cestou lietadlom. Jazdy nočným vlakom na linke, ktorá spája metropolu EÚ so širším regiónom strednej Európy - vrátane Slovenska - sa uskutočnia dvakrát týždenne. Vlaky budú odchádzať z Bruselu v pondelky a vo štvrtky; opačným smerom, z Viedne, odídu vždy v nedeľu a stredu večer. Ceny cestovných lístkov začínajú od 29,90 € za jedno miesto.



Výhodou tohto spojenia je, že ponúka lôžkové vozne, čo môžu využiť mnohí podnikatelia, tlmočníci, zamestnanci ministerstiev či verejnej správy alebo služobne cestujúci, ktorí potrebujú cez deň vybaviť svoje povinnosti a vďaka tomuto spojeniu nemusia platiť za drahé hotely či už v Bruseli alebo vo Viedni.



Spravodajca TASR Jaromír Novak