Prvý palestínsky veľvyslanec v Španielsku odovzdal poverovacie listiny

Madrid 16. septembra (TASR) - Prvý palestínsky veľvyslanec v Španielsku Husní Abd al-Wáhid v pondelok odovzdal španielskemu kráľovi Filipovi VI. svoje poverovacie listiny. Udialo sa tak po májovom oficiálnom uznaní palestínskeho štátu zo strany Madridu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa fotografií, ktoré zverejnil kráľovský palác, Filip VI. privítal Wáhida vo svojom sídle v Madride na tradičnej slávnosti pre novovymenovaných zahraničných veľvyslancov v Španielsku.



Wáhid viedol palestínsku diplomatickú misiu v Madride od roku 2022 a na tomto poste mal podobné postavenie ako veľvyslanec. Oficiálne svoju hodnosť zmenil, keď Španielsko spolu s Írskom a Nórskom formálne uznali štát Palestína, ktorý sa skladá z Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu.



Trojica krajín ešte v máji vyjadrila nádej, že ich rozhodnutie podnieti ďalšie európske štáty, aby Palestínu uznali. Taktiež podľa AFP dúfali, že to pomôže urýchliť úsilie smerom k dosiahnutiu prímeria vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Izrael ich krok odsúdil, pričom tvrdil, že to iba posilňuje Hamas - hnutie, ktoré 7. októbra 2023 uskutočnilo bezprecedentný útok na juh Izraela, po čom vypukla vojna v palestínskej enkláve.



Španielsky premiér Pedro Sánchez ako jeden z najtvrdších kritikov izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy počas septembra informoval, že do konca roka sa uskutoční bilaterálny summit medzi Španielskom a Palestínou.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás podľa AFP v utorok odcestuje do Madridu, kde sa stretne s premiérom Sánchezom aj kráľom Filipom VI. Po tejto návšteve sa presunie do New Yorku na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.