Prvý polrok bol v Anglicku najsuchší od roku 1976

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Pod normálom sú aj prietoky 49 percent riek v Anglicku. V grófstve Yorkshire v severnom Anglicku preto úrady zakázali polievanie záhrad.

Autor TASR
Londýn 12. augusta (TASR) — Prvých šesť mesiacov tohto roka bolo v Anglicku najsuchších od roku 1976. Oznámil to v utorok Úrad pre životné prostredie (EA), spadajúci pod britské ministerstvo životného prostredia, potravín a záležitostí vidieka, ktorý nedostatok vody označil za udalosť národného významu. Informovala o tom agentúra AFP.

Úrad uviedol, že päť zo 14 regiónov v Anglicku, ktoré sú v jeho pôsobnosti, sužuje sucho a v šiestich dlhodobo nepršalo. Časti Anglicka pritom čaká štvrtá vlna horúčav tohto leta.

„Niektoré farmy hlásia výrazný pokles výnosov, čo je finančne likvidačné pre poľnohospodárstvo a mohlo by mať vplyv na celkovú úrodu v Spojenom kráľovstve,“ povedala v tejto súvislosti viceprezidentka Národnej únie poľnohospodárov (NFU) Rachel Hallosová.

Vodné nádrže v Anglicku sú naplnené iba na 67,7 percenta, čo je pod priemerom pre prvý augustový týždeň, ktorý je 80,5 percenta.

Pod normálom sú aj prietoky 49 percent riek v Anglicku. V grófstve Yorkshire v severnom Anglicku preto úrady zakázali polievanie záhrad.

Podľa meteorologickej služby Met Office zaznamenalo Anglicko v roku 2025 najsuchšiu jar za viac ako 100 rokov.
