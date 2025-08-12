< sekcia Zahraničie
Prvý polrok bol v Anglicku najsuchší od roku 1976
Londýn 12. augusta (TASR) — Prvých šesť mesiacov tohto roka bolo v Anglicku najsuchších od roku 1976. Oznámil to v utorok Úrad pre životné prostredie (EA), spadajúci pod britské ministerstvo životného prostredia, potravín a záležitostí vidieka, ktorý nedostatok vody označil za udalosť národného významu. Informovala o tom agentúra AFP.
Úrad uviedol, že päť zo 14 regiónov v Anglicku, ktoré sú v jeho pôsobnosti, sužuje sucho a v šiestich dlhodobo nepršalo. Časti Anglicka pritom čaká štvrtá vlna horúčav tohto leta.
„Niektoré farmy hlásia výrazný pokles výnosov, čo je finančne likvidačné pre poľnohospodárstvo a mohlo by mať vplyv na celkovú úrodu v Spojenom kráľovstve,“ povedala v tejto súvislosti viceprezidentka Národnej únie poľnohospodárov (NFU) Rachel Hallosová.
Vodné nádrže v Anglicku sú naplnené iba na 67,7 percenta, čo je pod priemerom pre prvý augustový týždeň, ktorý je 80,5 percenta.
Pod normálom sú aj prietoky 49 percent riek v Anglicku. V grófstve Yorkshire v severnom Anglicku preto úrady zakázali polievanie záhrad.
Podľa meteorologickej služby Met Office zaznamenalo Anglicko v roku 2025 najsuchšiu jar za viac ako 100 rokov.
