Prvý postkomunistický prezident Maďarska, Á. Göncz, by mal 100 rokov

Na archívnej snímke zo 6. septembra 1999 maďarský prezident Árpád Göncz (uprostred) sa počas svojej návštevy Slovenskej republiky stretol so svojím bývalým slovenským kolegom Michalom Kováčom (vpravo) v bratislavskom hoteli Forum. Foto: TASR/Ivan Majerský

Na archívnej snímke z 3. decembra 1999 prezidenti krajín V-4 pri delení torty v hoteli Hubert vo Vysokých Tatrách. Na snímke zľava: Aleksander Kwasniewski (Poľsko), Václav Havel (Česká republika), Árpád Göncz (Maďarsko) a Rudolf Schuster (Slovensko). Foto: TASR/Milan Kapusta

Na archívnej snímke zo 6. novembra 2015 pohreb bývalého maďarského prezidenta Árpáda Göncza v budapeštianskej štvrti Starý Budín (Óbuda). Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 10. februára (TASR) - Vďaka sile svojej morálnej autority a osobným kvalitám patril Árpád Göncz k najobľúbenejším politikom Maďarska. Jeho hlavným cieľom vždy bolo zaistenie sociálnej spravodlivosti, životnej úrovne občanov a ich slobôd. Počas vlády komunistického režimu patril k jeho najhlasnejším odporcom.Vo štvrtok 10. februára uplynie 100 rokov od narodenia Árpáda Göncza – spisovateľa, prekladateľa, politika a štátnika, v rokoch 1990–2000 prvého postkomunistického prezidenta Maďarska.Árpád Göncz sa narodil 10. februára 1922 v Budapešti. V roku 1944 ukončil vo svojom rodisku štúdium práva na Univerzite Petra Pázmaňa – v tom istom roku bol povolaný do armády. Prevelili ho do Nemecka, avšak dezertoval a pridal sa k účastníkom odboja.V povojnovom období sa aktívne zapojil do politického diania. Už na jeseň roku 1945 vstúpil do Nezávislej maloroľníckej strany (FKgP), ktorú komunisti po prevzatí moci v roku 1948 rozpustili. Následne vystriedal viacero zamestnaní: pracoval ako pomocný robotník, zvárač i potrubár.Árpád Göncz pochádzal zo skromných pomerov. Agentúra Reuters v tejto súvislosti uviedla, že keď sa v roku 1946 ženil, musel si na svadbu so Zsuzsannou Göntérovou požičať sako a nohavice. Spolu mali štyri deti.V rokoch 1952–56 študoval na Poľnohospodárskej univerzite v Gödöllö. Árpád Göncz sa aktívne zapojil do maďarského protikomunistického povstania, ktoré na jeseň roku 1956 krvavo potlačili sovietske tanky.Bol spoluautorom memoranda maďarského nezávislého demokratického hnutia a maďarskej emigrácii v západnej Európe sa mu podarilo vo februári 1957 prepašovať rukopis ústrednej postavy revolúcie Imreho Nagya. Skončil vo väzení a v auguste 1958 bol odsúdený na doživotie; jeho spis mal 450 strán. Po siedmich rokoch bol z väzenia v roku 1963 prepustený na slobodu.Po všeobecnej amnestii sa Árpád Göncz venoval literárnej tvorbe, ale najmä prekladom z angličtiny. Preložil desiatky kníh, medzi nimi aj Tolkienovho Pána prsteňov. Je autorom viacerých divadelných hier i knižných publikácií.V 80. rokoch sa opäť čoraz viac zapájal do politického diania. Stal sa zakladajúcim členom Siete slobodných iniciatív (SZKH) a Výboru pre historickú spravodlivosť (TIB) a v novembri 1988 spoluzakladal tiež Zväz slobodných demokratov (SZDSZ).hovoril politik, ktorého ľudia familiárne prezývali Árpi bácsi (ujo Árpi).Ako osobnosť maďarskej demokratickej opozície zvolili Árpáda Göncza poslanci Národného zhromaždenia 3. augusta 1990 za prezidenta Maďarskej republiky – po zmene režimu sa tak stal prvou demokraticky zvolenou hlavou štátu. Ako predseda parlamentu zastával post hlavy štátu už od 2. mája 1990. V prezidentskom úrade bol dve volebné obdobia, do 3. augusta 2000.Árpád Göncz stál na čele krajiny v čase, keď Maďarsko prešlo zo štátom riadeného hospodárstva k trhovej ekonomike a nastúpilo cestu do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Členom NATO sa stalo Maďarsko v roku 1999 a EÚ v roku 2004. Výrazne prispel k pokojnému prechodu Maďarska k demokracii. Svojím podielom na oslobodení Maďarska a podporou zjednotenia Nemecka sa mimoriadne zaslúžil o spojenie východnej a západnej Európy.Árpád Göncz, jeden z najpopulárnejších maďarských politikov, nositeľ slovenského štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža I. triedy (2000), zomrel 6. októbra 2015 v Budapešti v kruhu svojej rodiny vo veku 93 rokov.