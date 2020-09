Prvý priamy komerčný let z Izraela pristál v Bahrajne

Dubaj 23. septembra (TASR) - Prvý známy priamy komerčný let medzi Izraelom a Bahrajnom pristál v stredu v ostrovnom kráľovstve - len týždeň po podpísaní dohody o normalizácii vzťahov.



Takúto dohodu dosiahol Izrael zároveň aj so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), pripomenula tlačová agentúra AP.



Letové údaje ukázali, že lietadlo typu Airbus A320 spoločnosti Israir Airlines pristálo v stredu na Bahrajnskom medzinárodnom letisku po takmer trojhodinovom lete, ktorý štartoval z medzinárodného letiska Bena Guriona v metropole Tel Aviv.



Izraelská vláda sa zatiaľ k tomuto letu nevyjadrila, ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v utorok telefonicky rozprával s bahrajnským korunným princom Salmánom bin Hamadom al-Chalífom. Ministerstvo zahraničných vecí židovského štátu odmietlo telefonát komentovať.



K letu sa zatiaľ nevyjadrili ani predstavitelia ostrova, ležiaceho pri pobreží Saudskej Arábie.



Let sa uskutočnil bez ceremónie, čo je v ostrom protiklade k prvému letu spoločnosti El Al z Izraela do Spojených arabských emirátov (SAE) koncom augusta. Na palube lietadla sa viezli predstavitelia USA aj Izraela vrátane zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera, ako aj médiá.



Stredajší let sa uskutočnil v čase, keď sa Izrael vrátil k celoštátnej karanténe (lockdownu) z dôvodu prudkého šírenia koronavírusu. Občianske združenia v Bahrajne kritizovali krok normalizácie vzťahov s Izraelom a uviedli, že toto uznanie malo prísť až po tom, ako Palestínčania získajú vlastný nezávislý štát.



Bahrajn, kde je umiestnená Piata flotila námorných síl USA a britská námorná základňa, má prevažne šiitské moslimské obyvateľstvo a vládne tam sunnitská kráľovská rodina. Protesty počas tzv. arabskej jari v roku 2011 sa tam skončili tvrdými zásahmi úradov aj za pomoci saudskoarabských síl a jednotiek SAE.



Bahrajn a SAE podpísali dohody o normalizácii vzťahov s Izraelom 15. septembra v Bielom dome. Diplomatický tlak v tejto otázke vyvíjali aj USA, keďže Trump sa snaží o znovuzvolenie.