Prvý prípad nákazy opičími kiahňami hlási aj Austrália

Sydney 20. mája (TASR) - Austrália oznámila v piatok prvý prípad nákazy opičími kiahňami. Ide o cestovateľa, ktorý sa nedávno vrátil z Británie. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Nakazeným je tridsiatnik, ktorý v pondelok pricestoval do mesta Melbourne, informovalo ministerstvo zdravotníctva v štáte Viktória. V meste Sydney zase identifikovali predpokladaný prípad tejto nákazy. Ide o štyridsiatnika, ktorý nedávno cestoval do Európy. Toto podozrenie však musia ešte potvrdiť testy.



Obaja muži mali po návrate do Austrálie mierny priebeh ochorenia so symptómami klinicky zhodnými s opičími kiahňami, uviedli miestni predstavitelia z oblasti zdravotníctva.



Prípady opičích kiahní v posledných týždňoch zaznamenali aj v Británii, Portugalsku, Španielsku a Taliansku, ako aj v Kanade a Spojených štátoch.



Opičie kiahne sú zriedkavá vírusová infekčná choroba podobná pravým kiahňam, hoci má miernejší priebeh. Vyskytujú sa v strednej a západnej Afrike, často v blízkosti tropických dažďových pralesov. Prvýkrát ich zistili u ľudí v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde sú už považované za endemické.



Vírus sa z človeka na človeka môže prenášať kvapôčkami vo vzduchu, blízkym telesným kontaktom alebo spoločným používaním kontaminovanej bielizne či predmetov. Symptómy zahŕňajú horúčku, bolesti hlavy a kožné vyrážky.