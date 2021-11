Prvý prípad variantu omikron potvrdilo aj Taliansko

Rím 27. novembra (TASR) - Taliansko sa v sobotu večer stalo ďalšou z európskych krajín, ktorá potvrdila prvý prípad nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Informovala o tom agentúra AFP.



Prítomnosť variantu omikron sa potvrdila u osoby, ktorá pricestovala z juhoafrického Mozambiku. "Pacient aj členovia jeho rodiny sú v dobrom zdravotnom stave," uvádza sa vo vyhlásení talianskeho zdravotníckeho inštitútu, z ktorého citovala agentúra AFP.



Krátko predtým potvrdilo prvé dva prípady nákazy variantom omikron aj Nemecko. Infekciu identifikovali u dvoch cestujúcich, ktorí prileteli do bavorského Mníchova z Juhoafrickej republiky.



Prvý zaznamenaný prípad nákazy omikronom v Európe oznámilo v piatok Belgicko. V sobotu oznámila dva prípady aj Británia a pravdepodobný prípad infekcie týmto variantom hlásilo aj Česko.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, medzi "varianty vyvolávajúce znepokojenie", kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.



WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Nový variant má veľký počet mutácií, až 32, čo podľa virológov predstavuje "vážny problém" oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky vírusu.



Rovnako ako iné vírusy aj SARS-CoV-2 neustále mutuje a mnohé nové varianty – aj tie so znepokojivými charakteristikami – často nakoniec vymiznú. V prípade nových variantov nie je hneď možné rozoznať, či budú mať vážne dôsledky pre verejné zdravie, píše agentúra AP.