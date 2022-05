Prvý ruský vojak súdený za vojnové zločiny požiadal o odpustenie

Kyjev 19. mája (TASR) - Prvý ruský vojak, ktorého na Ukrajine súdia za vojnový zločin, Vadim Šišimarin, požiadal vo štvrtok na súde v Kyjeve o odpustenie, keď podrobne opisoval, ako zabil na začiatku ruskej vojenskej invázie civilistu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Viem, že mi nedokážete odpustiť, no aj tak vás žiadam, aby ste mi odpustili," uviedol 21-ročný ruský seržant, pričom tieto slová podľa AFP adresoval manželke 62-ročného civilistu, ku ktorého zabitiu sa v stredu pred súdom priznal.



Šišimarin vo štvrtok na súde vypovedal, že muža, z ktorého smrti je obvinený, zastrelil, keď on a ďalší ruskí vojaci ustupovali a chceli sa pripojiť k svojej jednotke. Pri ústupe vojaci objavili civilné auto značky Volkswagen, ktoré odcudzili.



"Chceli sme sa dostať na miesto, kde bola naša armáda, a vrátiť sa do Ruska," uviedol Šišimarin s tým, že cestou ukradnutým autom vojaci zbadali muža, ktorý telefonoval.



Následne obvinenému seržantovi prikázal iný ruský vojak nachádzajúci sa v aute, aby telefonujúceho muža zastrelil. "Kričal na mňa, aby som strieľal, pretože ich vystavujem nebezpečenstvu," uviedol Šišimarin.



Mladý vojak prišiel vo štvrtok na súd v šedomodrej mikine a agentúra AFP si všíma, že v čase, keď vypovedala manželka zabitého civilistu, hľadel Šišimarin do zeme.



Vo štvrtok ráno sa okrem toho na Ukrajine uskutočnilo aj súdne konanie s ďalšími dvoma ruskými vojakmi, Alexandrom Bobykinom a Alexandrom Ivanovom, ktorí sú obvinení z ostreľovanie obývaných civilných oblastí na Ukrajine raketami GRAD. Obaja ráno priznali vinu, píše spravodajská stanica Sky News.