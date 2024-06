Prvý štart kozmickej lode Boeing Starliner na poslednú chvíľu zrušili

Mys Canaveral 1. júna (TASR) - Prvý let znovupoužiteľnej vesmírnej lode Boeing CST-100 Starliner s dvojčlennou posádkou v sobotu opäť odvolali. Štart rakety Atlas V, ktorá mala loď vyniesť do vesmíru, zastavili, keď do konca odpočítavania zostávali necelé štyri minúty, a to z dôvodov, ktoré zatiaľ nie sú známe, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Cieľom tohto skúšobného letu s astronautmi Barrym Wilmorom a Sunitou Williamsovou z kozmodrómu na floridskom Myse Canaveral bolo automaticky sa pripojiť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a následne sa po týždni vrátiť na Zem.



Ide už o druhý prípad prerušenia testovacej misie, keď boli astronauti pripútaní a pripravení na štart, a o ďalší neúspech tohto problematického vesmírneho programu, ktorý už roky sprevádzajú odklady a obavy o bezpečnosť.



Wilmore (61) a Williamsová (58), bývalí skúšobní piloti amerického vojenského námorníctva, z ktorých každý má za sebou dva lety do vesmíru, boli povolaní späť do karantény po prerušenom pokuse o štart 6. mája v dôsledku chybného ventilu na rakete Atlas V spoločnosti United Launch Alliance.



Na nedeľu je k dispozícii náhradný termín, ale zatiaľ nie je jasné, či bude loď Starliner pripravená na štart.



Loď Boeing CST-100 Starliner čaká prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú súkromnú spoločnosť SpaceX, ktorá dopravuje astronautov do vesmíru pre NASA od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné lety tejto vesmírnej lode sa uskutočnili bez posádky. Prvý v roku 2019 na ISS nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Pri druhom skúšobnom lete v máji 2022 bola loď k ISS pripojená takmer päť dní.



Po vesmírnych programoch Mercury, Gemini a Apollo v 60. a 70. rokoch minulého storočia, raketoplánoch v rokoch 1981 až 2011 a lodi Crew Dragon spoločnosti SpaceX v roku 2020 sa Starliner stane len šiestym typom vesmírnej lode vyrobenej v USA, na ktorej budú lietať astronauti NASA.