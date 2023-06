Prvý štart kozmickej lode Starliner s posádkou opäť posunuli

Washington 2. júna (TASR) - Spoločnosť Boeing opätovne odložila skúšobný let kozmickej lode Starliner s posádkou plánovaný na 21. júla. Dôvodom sú zistené technické nedostatky. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Technici počas testovania odhalili nové problémy spojené s chybným systémom padákov a páskou, ktorá sa používa v kozmickej lodi. Tá za istých podmienok môže byť podľa technikov horľavá.



"Rozhodli sme sa zastaviť prípravu na let misie s ľudskou posádkou s cieľom napraviť tieto problémy," uviedol riaditeľ príslušného programu spoločnosti Boeing Mark Nappi. Nový dátum štartu nebol navrhnutý.



Séria predchádzajúcich technických problémov spôsobila dvojročný sklz v plánovom harmonograme tohto projektu, pripomína AFP.



Vlani v máji sa kozmická loď CST-100 Starliner bez posádky úspešne spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). Spoločnosť Boeing plánovala uskutočniť prvý let tejto kozmickej lode s posádkou ešte v roku 2022.



Boeing v budúcnosti plánuje využívať Starliner na prepravu astronautov na ISS, čím by poskytol alternatívu k lodi Crew Dragon od americkej spoločnosti SpaceX.