Prvý štart nosnej rakety Ariane 6 sa uskutoční 9. júla

Paríž 5. júna (TASR) - Štart európskej nosnej rakety Ariane 6 sa po štyroch rokoch odkladov uskutoční 9. júla. Raketa odštartuje z kozmodrómu vo Francúzskej Guiane, oznámila v stredu Európska vesmírna agentúra (ESA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Raketa mala pôvodne odštartovať už v roku 2020. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 a opakované technické poruchy však štart opakovane odkladali - naposledy vlani v auguste. Avšak o niekoľko mesiacov prešla Ariane 6 dôležitým testom potrebným pre pripravovaný let.



Raketu Ariane 6 vyvinula skupina ArianeGroup, spoločný podnik spoločností Airbus a Safran, s cieľom lepšie konkurovať americkému súkromnému poskytovateľovi nosných rakiet SpaceX.



"Som rád, že môžem oznámiť, že prvý pokus o štart sa uskutoční 9. júla. Ariane 6 znamená novú éru autonómneho a všestranného cestovania do vesmíru v Európe," povedal generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher na veľtrhu leteckej techniky v Berlíne.



Predchodkyňa tejto rakety - Ariane 5 - naposledy odštartovala vlani júli po 27 rokoch činnosti. Menšia nosná raketa Vega C taktiež nie je v prevádzke, odkedy sa v decembri 2022 zrútila dve a pol minúty po svojom prvom komerčnom štarte. Európa tak zatiaľ zostáva bez možnosti nezávislého prístupu do vesmíru.