Prvý test ženy, ktorá sa vrátila z Ugandy, nepreukázal nákazu ebolou
Autor TASR
Viedeň 28. mája (TASR) - Žena, ktorá sa v pondelok vrátila z Ugandy bola prijatá do nemocnice v Hornom Rakúsku a izolovaná na posúdenie možných príznakov eboly. Prvý krvný test nepotvrdil, že by malo ísť o nákazu týmto ochorením, ale výsledok ešte overia druhou skúškou, uviedol regionálny zdravotnícky úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ošetrujúci tím uviedol, že stav ženy je stabilizovaný. V najbližších hodinách ju však prevezú na špecializovanú kliniku do Viedne. Zdravotnícke úrady začali v stredu večer vyhľadávať osoby, s ktorými mohla prísť do kontaktu.
Úrady zatiaľ podrobnosti nezverejnili s odvolaním sa na ochranu osobných údajov. Nezverejnili ani to, o ktoré nemocnice v Hornom Rakúsku a vo Viedni ide, dodala APA. Denník Kronen Zeitung však v tejto súvislosti citoval z oznámenia Krajinského zdravotníckeho zariadenia, že v stredu „prijali do nemocnice osobu z okresu Urfahr-Umgebung na vyšetrenie kvôli príznakom ochorenia“. Ide o okres na hranici s Českou republikou.
V súvislosti so súčasnou epidémiou eboly má Konžská demokratická republika (KDR) viac ako 900 podozrivých prípadov a vyše 200 podozrivých úmrtí. Uganda, ktorá v stredu s okamžitou platnosťou uzatvorila svoje hranice s KDR, eviduje zatiaľ šesť potvrdených prípadov nákazy a jedno úmrtie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že situácia sa v afrických krajinách zhorší, pripomenula APA.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie a prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
