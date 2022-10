Prvý vesmírny turista sa so SpaceX dohodol na lete k Mesiacu

Mys Canaveral 12. októbra (TASR) - Prvý vesmírny turista Dennis Tito v stredu oznámil, že spolu s manželkou Akino sa s americkou spoločnosťou SpaceX dohodli na plánovanom lete k Mesiacu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pre Tita (82) je let k Mesiacu príležitosť pripomenúť si "výlet" na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z roku 2001, píše AP.



Na oblete okolo Mesiaca by ho okrem manželky sprevádzali ďalší ľudia, ktorí budú ochotní zaplatiť si. Tito podľa svojich slov kontrakt so SpaceX podpísal ešte v roku 2021, sumu však neuviedol.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spolupracuje so spoločnosťou SpaceX pri príprave letu na Mesiac pomocou rakety Starship, pripomína AP. Presný dátum nie je stanovený, podľa predbežných úvah to malo byť najskôr v roku 2025.



"Ak budem zdravý, počkám aj desať rokov," povedal Tito pre AP. "Musíme sa udržiavať v dobrom zdraví toľko rokov, koľko SpaceX potrvá dokončiť tento dopravný prostriedok," dodal.



Americký podnikateľ a multimilionár Tito sa v apríli 2001 stal prvým vesmírnym turistom, ktorý na palube ruskej kozmickej lode Sojuz absolvoval let na ISS. Zaplatil za to 20 miliónov dolárov a vo vesmíre strávil viac než sedem dní.