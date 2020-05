Prvý známy prípad nákazy vo Francúzsku bol vraj už v decembri

Paríž 5. mája (TASR) – Prvý známy prípad ochorenia COVID-19 vo Francúzsku "bol už v decembri". Dnes to povedal pacientov lekár Yves Cohen, ktorého citoval spravodajský portál britskej stanice BBC.



Pacient, ktorému 27. decembra v nemocnici neďaleko Paríža diagnostikovali zápal pľúc, mal v skutočnosti ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, vyhlásil lekár.



To znamená, že vírus sa dostal do Európy takmer o mesiac skôr, než sa pôvodne predpokladalo.



Doktor Cohen povedal francúzskym médiám, že ster odobratý v tom čase pacientovi nedávno testovali a prišiel pozitívny výsledok na COVID-19.



Pacient, ktorý už úplne vyzdravel, povedal, že vôbec netuší, kde sa koronavírusom nakazil, lebo nebol v žiadnej z oblastí infikovaných týmto patogénom.



Poznať, kto bol prvým prípadom, je kľúčové pre pochopenie, ako sa vírus rozšíril.



Dr. Cohen, šéf núdzovej medicíny v Avicennovej nemocnici a v Nemocnici Jeana Verdiera v okolí Paríža, uviedol, že pacientom bol 43-ročný muž pochádzajúci z Bobigny, mesta severovýchodne od francúzskej metropoly.



Mal príznaky, ktoré sa neskôr označili za hlavné prejavy koronavírusu, vrátane suchého kašľa, horúčky a ťažkostí s dýchaním.



Do nemocnice ho prijali 27. decembra, štyri dni pred tým, čo čínska kancelária pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) dostala informácie o prípadoch zápalu pľúc neznámeho pôvodu, ktoré sa objavujú v čínskom meste Wu-chan.



Francúzsky pacient povedal francúzskej televízii BFMTV, že predtým, čo ochorel, nikam necestoval.



Doktor Cohen oznámil, že ochoreli aj dve z pacientových detí, ale manželka nemala žiadne príznaky. Lekár dodal, že pacientova manželka pracovala v supermarkete neďaleko letiska Charlesa de Gaula a mohla prísť do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa nedávno vrátili z Číny.



Pacientova manželka povedala, že "zákazníci často prichádzajú priamo z letiska, pričom majú ešte kufre so sebou".



"Udivuje nás, že bola bez príznakov," doplnil Dr. Cohen. Vyzval na ďalšie vyšetrovanie a preverenie prípadných súvislostí.



Doteraz boli prvé tri prípady nákazy koronavírusom vo Francúzsku potvrdené 24. januára.



Z nich dvaja ľudia boli vo Wu-chane, kde nákazu vôbec prvýkrát zistili, a tretí človek bol blízky príbuzný.



Tento pozitívny test ukazuje, že vírus bol vo Francúzsku prítomný oveľa skôr, a zmení chápanie toho, ako sa rozšíril.



Za prvý prenos nákazy z človeka na človeka v rámci Európy sa až doteraz pokladal Nemec, ktorého infikovala čínska kolegyňa, ktorá navštívila Nemecko v čase od 19. do 22. januára. Počas pobytu v Nemecku pôsobila zdravo, ale príznaky koronavírusu sa u nej začali prejavovať počas letu naspäť do Číny.



Aj Spojené štáty museli nedávno opraviť časovú postupnosť svojich prípadov infekcie. Posmrtná pitva vykonaná v Kalifornii odhalila, že prvé úmrtie súvisiace s koronavírusom v USA nastalo takmer o mesiac skôr, než sa predtým predpokladalo, upozornil portál BBC.