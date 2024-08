Prvých trestancov priviezli do väzenia na Alcatraze pred 90 rokmi

San Francisco/Bratislava 11. augusta (TASR) – Alcatraz je jedným z najznámejších väzení na svete. Prvých 137 trestancov prešlo jeho bránami 11. augusta 1934. V nedeľu 11. augusta uplynie od tejto udalosti 90 rokov.



Alcatraz je ostrov uprostred Sanfranciského zálivu v Kalifornii. V rokoch 1850 až 1933 bol vojenskou pevnosťou chrániacou záliv. Od 1. januára 1934 sa stal federálnym väzením s najvyšším stupňom stráženia (supermax) a bol ním nasledujúcich 29 rokov.



Osadenstvo Alcatrazu tvorili tí najhorší väzni z najhorších, ktorých na ostrov presunuli, pretože inde spôsobovali problémy. Patrili medzi nich napríklad George "Machine Gun" Kelly Barnes, ktorý si vyslúžil prezývku pre svoju obľúbenú zbraň – samopal Thompson, ďalej Mickey Cohen, boss gangsterskej rodiny Cohenovcov, ako aj usvedčený vrah Robert Stroud, ktorý si chovom slávikov vyslúžil prezývku Vtáčkar z Alcatrazu. Jeho kniha o chorobách slávikov vyšla potom, ako sa mu ju podarilo prepašovať na slobodu.



Najznámejším väzňom na Alcatraze bol však gangster Al Capone. Hoci mu pripisovali množstvo násilných zločinov, za mreže išiel za daňové podvody.



Alcatraz sa považoval za väzenie, z ktorého nebolo úniku. Jedným z dôvodov bol vysoký pomer strážcov k trestancom – na jedného strážcu pripadali iba traja väzni. Ďalšími dôvodmi boli podmienky vládnuce v okolí ostrova – silné prúdy vo vodách zálivu, nízka teplota vody, častá hmla znemožňujúca orientáciu a žraloky modré plávajúce v zálive, ktoré údajne útočili na utečencov snažiacich sa doplávať na pevninu. Ostrov navyše leží neďaleko tektonického zlomu San Andreas, v oblasti sa preto často vyskytujú zemetrasenia.



Napriek zdanlivej nemožnosti úteku sa vyskytlo 14 pokusov o útek. Oficiálne nebol žiadny z nich úspešný, no päť mužov zostáva oficiálne nezvestných a považujú sa za mŕtvych. Pokusy o útek strážcovia zákona brutálne potláčali, pričom sedem väzňov na úteku zastrelili.



Frank Morris a bratia John a Clarence Anglinovci sa 11. júna 1962 pokúsili o najznámejší útek z Alcatrazu. Využili pri ňom množstvo vecí, napríklad vŕtačku s diamantovým vrtákom. Pomocou hláv z cementovej hmoty so skutočnými ľudskými vlasmi navodili dojem, že spia vo svojich celách. Trojica z 55 gumových pršiplášťov vyrobila raft i plávacie vesty a napriek rozsiahlej pátracej akcii doslova zmizla. Telá utečencov, ani čln sa nikdy nenašli a oficiálne sa považujú za mŕtvych. V roku 2013 však na policajnú stanicu v Richmonde v San Franciscu prišiel list, údajne ho odoslal John Anglin, jeden z trojice utečencov.



Prevádzka väzenia sa skončila na jar 1963 pre vysoké náklady na údržbu. Jednoduchšie a lacnejšie bolo postaviť nové a modernejšie väzenie na inom mieste. Príkaz na zatvorenie väzenia vydal Robert F. Kennedy, minister spravodlivosti a mladší brat prezidenta Johna F. Kennedyho.



Po ukončení prevádzky väzenia sa ho pokúsili obsadiť domorodí obyvatelia USA a ich podporovatelia. Odôvodnili to dohodou uzatvorenou s americkou vládou, ktorá ich údajne oprávňovala zabrať akúkoľvek už nepoužívanú časť územia pôvodne patriaceho Indiánom. Ich neúspešný pokus vošiel do dejín ako Okupácia Alcatrazu.



Ostrov a väzenie je v súčasnosti turistickou atrakciou s ročnou návštevnosťou približne jeden milión turistov. Zároveň je štartovacím bodom niekoľkých plaveckých pretekov, počas ktorých sa účastníci pokúšajú doplávať na pevninu. Mnohým z nich sa to aj skutočne podarí a je preto možné, že pokus o útek mohli prežiť aj Frank Morris a bratia Anglinovci.