Prymula aktualizoval semafor v ČR: K červenej Prahe pribudli 3 okresy

Praha 2. októbra (TASR) - Do červeného stupňa českého semafora, ktorý znamená komunitný prenos nového druhu koronavírusu, sa k metropole Praha pridali aj tri okresy: Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ. Informácie oznámil v piatok na tlačovej konferencii český minister zdravotníctva Roman Prymula.



Jeho ministerstvo začne od pondelka 5. októbra zverejňovať údaje súvisiace s koronavírusom, lebo chce bojovať proti fake news (falošným správam), ako povedal Prymula citovaný portálom Novinky.cz.



V druhom oranžovom stupni semafora, ktorý znamená začínajúci komunitný prenos koronavírusu, je momentálne 56 okresov.



Výskyt nákazy bez komunitného prenosu, ktorý je charakteristický pre prvý zelený stupeň, má 18 okresov. Ide o České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Trutnov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Bruntál, Tachov, Louny, Česká Lípa a Rychnov nad Kněžnou.



V Prahe stále pokračuje negatívny trend ochorenia COVID-19, denný priemerný prírastok za posledný týždeň je tam 430 prípadov, t.j. 32 prípadov na 100.000 obyvateľov, povedala k vývoju v metropole hlavná česká hygienička Jarmila Rážová. Dodala, že stále platí fakt, že pozitívnymi prípadmi sú predovšetkým mladí ľudia. Tieto prípady súvisia tiež hlavne so školami a voľnočasovými školskými aktivitami, doplnila ešte Rážová.



Z dôvodu narastajúceho počtu infikovaných ľudí začne od pondelka platiť v Česku núdzový stav. V červených a oranžových regiónoch sa na dva týždne uzavrú stredné a vysoké školy. Platiť budú aj ďalšie opatrenia.



Prymula tiež v piatok oznámil, že ministerstvo začne od pondelka zverejňovať najrôznejšie dáta a štatistiky, ktoré dosiaľ laickej aj odbornej verejnosti odopieralo, a preto dlhodobo čelilo kritike. "Všetky dáta, ktoré je možné publikovať, publikované budú," uviedol minister, podľa ktorého je to spôsob, ako potlačiť šírenie dezinformácií na internete. Dáta by mali byť zverejnené v anonymizovanej podobe.



Nemocnice by napríklad mali vedieť, aké kapacity lôžok majú vedľajšie nemocnice, aby tam v prípade nutnosti mohli poslať pacienta. Tieto informácie sa teraz často získavajú zložito telefonicky. Podrobnosti o zverejňovaní ďalších údajov Prymula nepovedal.



Podľa ministra bude zverejnená aj určitá výhľadová stratégia, ktorá objasní, ako by mohlo ministerstvo v budúcnosti v boji proti epidémii postupovať, napísali Novinky.cz.