Prymula bude radiť českému prezidentovi Zemanovi

Praha 2. marca (TASR) - Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula predtým radil českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ich spolupráca sa však skončila po Prymulovej návšteve futbalového zápasu.



Informoval o tom v pondelok spravodajský internetový portál Novinky.cz.



Zeman počas uplynulého víkendu avizoval, že by mohol Prymula radiť práve jemu. "Uvažujem o tom, že by bol mojím neplateným poradcom," uviedol český prezident.



Prymula skončil ako Babišov poradca v polovici februára po tom, ako najskôr v televízii odporúčal tvrdý lockdown, a ešte v ten istý deň šiel na futbalový zápas Európskej ligy. Klub SK Slavia Praha má výnimku, takže si na tieto zápasy môže pozvať vybraných hostí.



Zeman Prymulovo počínanie skritizoval, ale ako prekážku spolupráce to nevidí. Uviedol, že s exministrom nebude spolupracovať ako s návštevníkom futbalových zápasov, ale ako "s najlepším českým epidemiológom".



Na zozname Zemanových oficiálnych poradcov sú teraz okrem Prymulu ešte Jiří Cienciala, Petr Forman, Pavel Galuška, Michal Hašek, Martin Holcát, Petr Hulinský, Jan Kohout, František Koníček, Roman Lipták, Martin Nejedlý, Vlastimil Picek, Jozef Regec, Miroslav Toman a Zdeněk Žák.



Prymula vo funkcii ministra zdravotníctva skončil vlani v októbri po tom, ako vyšlo najavo, že sa stretol v reštaurácii na pražskom Vyšehrade s vtedajším prvým podpredsedom hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Stalo sa tak v nočných hodinách aj napriek tomu, že podľa vládneho nariadenia mali byť v tento čas reštaurácie v ČR zatvorené.