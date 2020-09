Prymula: V Česku sa už začala druhá vlna koronavírusovej epidémie

Praha 13. septembra (TASR) - V Česku sa už začala druhá vlna koronavírusovej epidémie. Vyhlásil to v nedeľu v programe Českej televízie Otázky Václava Moravca epidemiológ a splnomocnenec vlády pre vedu a výskum v zdravotníctve Romana Prymula. Upozornil zároveň na to, že počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 môže rýchlo vzrásť.



Ak sa bude explozívny nárast prípadov zvyšovať i naďalej, "za 14 dní až tri týždne môže byť rovnako vysoký počet hospitalizovaných ako na jar", varoval Prymula, ktorý počas nástupu pandémie nového koronavírusu viedol český ústredný krízový štáb.



"Je tu druhá vlna," povedal Prymula a pripomenul, že aj v Rakúsku už vyhlásili, že prišla druhá vlna pandémie COVID-19.



Prymula dodal, že na český trh sa čoskoro dostanú nové testy na koronavírus a bude sa viac testovať. Do 15. októbra by podľa jeho slov mohla denná kapacita testovania vzrásť z 18.000 na 40.000 testov.



V Českej republike pribudlo v sobotu 1541 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je už tretí deň po sebe rekordný denný nárast. Predošlou najvyššou dennou hodnotou bolo 1447 novoinfikovaných, ktorým ochorenie COVID-19 potvrdili v piatok.



Česko je vzhľadom na počet prípadov infikovaných na 100.000 obyvateľov treťou najviac zasiahnutou krajinou v EÚ po Španielsku a Francúzsku, uvádza portál ČT24.