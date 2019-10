Prystajko: Ukrajinská armáda začala s odsunom v oblasti obce Zolote

Kyjev 29. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda začala v utorok s odsunom svojich jednotiek a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami v oblasti obce Zolote v Luhanskej oblasti. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko.



"V obci Zolote sa práve teraz koná odsun. Dnes začíname. Práve sa to začalo. Včera OBSE SMM (Špeciálna pozorovateľská misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, pozn. TASR) vykonala prípravné práce a dopravila ďalších ľudí. To je ich úloha, ako to zabezpečiť. Chceme, aby bol tento proces absolútne neutrálny a transparentný. Naposledy bola obec Zolote ostreľovaná 17. októbra. Ďalej bude na rade obec Petrovske (v Doneckej oblasti, pozn. TASR)," povedal Prystajko, ktorého citovala agentúra UNIAN.



Vedenie samozvanej Luhanskej ľudovej republiky potvrdilo Prystajkovo vyhlásenie s tým, že obe strany si signalizovali svoju pripravenosť na odsun, informovala agentúra TASS.



Ukrajina, Rusko, OBSE a samozvané štátne zriadenia - Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) - podpísali rámcovú dohodu o odsune síl v Donbase v septembri 2016.



Podľa dohody sa mali vytvoriť bezpečnostné zóny v troch pilotných oblastiach na kontaktnej línii, a to v blízkosti obcí Petrovske (DĽR), Zolote a Stanycja Luhanska (LĽR).



Odsun z pozícii v blízkosti obcí Zolote a Petrovske bol ukončený v októbri 2016. Odsun z pozícii v okolí obce Stanycja Luhanska sa však vtedy nekonal. Navyše ukrajinské sily sa vrátili na svoje predchádzajúce pozície v blízkosti obcí Zolote a Petrovske.



Strany konfliktu sa vrátili k realizácii dohody z roku 2016 po tohtoročných prezidentských voľbách na Ukrajine, keď Kyjev poslal do kontaktnej skupiny pre vyriešenie konfliktu novú delegáciu. Koncom júna 2019 došlo k odsunu z oboch strán v okolí obce Stanycja Luhanska.



Ozbrojené sily Ukrajiny a samozvaných republík mali opäť začať s odsunom z okolia obcí Zolote a Petrovske 7. októbra 2019. Kyjev však proces prerušil a žiadal dodržiavanie prímeria. Neskôr prišli do obce Zolote militanti ukrajinských nacionalistických práporov a snažili sa zabrániť odsunu vládnych jednotiek. Tento víkend navštívil oblasť pri obci Zolote ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pokúsil sa presvedčiť ukrajinských nacionalistov o odsune.



Zelenskyj je pripravený na stretnutie s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko.



"Hovoril s ním telefonicky trikrát. Som si istý, že si je dobre vedomý toho, čo sa dá urobiť a ako," povedal Prystajko, ktorého citovala agentúra TASS.



Podľa nej Prystajko nepovedal, či má na mysli bilaterálnu schôdzku alebo stretnutie v normandskom formáte, čo je diplomatické zoskupenie predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka.



Podľa agentúry AFP je hlavnou podmienkou prvej schôdzky medzi Zelenským a Putinom odsun vojakov a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami na východe Ukrajiny.



Prystajko ešte skôr oznámil, že ukrajinská armáda začala v utorok s odsunom svojich jednotiek a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami v oblasti obce Zolote v Luhanskej oblasti.



Vedenie samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) potvrdilo, že takisto začalo s odsunom.



Tento krok potvrdila aj Špeciálna pozorovateľská misia (SMM) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Zelenskyj sa od svojho májového nástupu k moci snaží oživiť mierový proces s cieľom ukončiť päť rokov trvajúci konflikt v Donbase, ktorý si vyžiadal približne 13.000 ľudských životov.



Toto úsilie sa však zastavilo, pretože Kyjev a separatisti opakovane nedokázali stiahnuť svoje jednotky z frontovej línie.



Zelenského mierový plán - vrátane stiahnutia vojakov - je však terčom kritiky, a to najmä zo strany vojnových veteránov a nacionalistov.



Rôzne nacionalistické organizácie dokonca nasadili do obce Zolote svoje vlastné jednotky v snahe zabrániť ústupu ukrajinských jednotiek.