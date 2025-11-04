Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Przydacz: Nawrocki považuje V4 za osvedčený formát spolupráce

Na archívnej snímke zľava izraleský premiér Benjamin Netanjahu, maďarský premiér Viktor Orbán, a premiér SR Robert Fico počas tlačovej konferencie v rámci druhého summitu predsedov vlád v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) s Izraelom v Budapešti 19. júla 2017. Netanjahu je na štvordňovej oficiálnej návšteve Maďarska. Foto: TASR/DUNA/MTI - Balázs Mohai

Przydacz pripustil, že medzi krajinami V4 pretrvávajú rozdiely v postojoch k Rusku a vojne na Ukrajine.

Autor TASR
Varšava 4. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki stredajšou návštevou Slovenska odštartuje turné po krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Hoci pre poľskú vládu nie je prioritou spolupráca v rámci V4, Nawrocki považuje toto stredoeurópske zoskupenie za osvedčený a efektívny formát spolupráce, ktorý by Poľsko malo naďalej využívať. V utorok to podľa agentúry PAP uviedol poradca poľského prezidenta pre medzinárodné záležitosti Marcin Przydacz, informuje TASR.

„Južný smer, s osobitným dôrazom na krajiny Vyšehradskej skupiny, bude kľúčovým bodom diplomatických aktivít prezidenta v nadchádzajúcich týždňoch,“ uviedol Przydacz.

„Existujú určité záujmy, ktoré nás určite spájajú s krajinami V4, najmä v boji proti nadmernej centralizácii a dominancii v rámci EÚ,“ skonštatoval poradca poľského prezidenta. „Musíme budovať aliancie, napríklad v oblasti migračného paktu,“ zdôraznil.

Przydacz pripustil, že medzi krajinami V4 pretrvávajú rozdiely v postojoch k Rusku a vojne na Ukrajine. „V medzinárodnej politike nie sú vzťahy definované výlučne tým, čo nás rozdeľuje alebo spája. V našej agende je mnoho spoločných priorít – medzi nimi hospodárska, cezhraničná a energetická bezpečnosť,“ dodal.

Poľská hlava štátu sa v stredu v Bratislave stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom a predsedom Národnej rady Richardom Rašim.

Nawrocki koncom novembra navštívi Prahu, kde sa stretne s prezidentom Petrom Pavlom. Absolvuje aj schôdzku s novým českým premiérom, ak sa novej koalícii dovtedy podarí zložiť vládu. Turné po krajinách V4 ukončí v maďarskom Ostrihome na summite hláv štátov V4, po ktorom sa presunie do Budapešti, kde ho prijme prezident Tamás Sulyok a premiér Viktor Orbán.
