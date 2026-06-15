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Przydacz: Poľsko chce na svojom území 11- až 15-tisíc vojakov USA
Vedúci úradu prezidenta tiež uviedol, že Pentagón pripravuje novú štruktúru americkej vojenskej prítomnosti v Európe a Poľsko sa usiluje o čo najvyššiu účasť.
Autor TASR
Varšava 15. júna (TASR) - Poľsko chce, aby sa počet amerických vojakov na jeho území v budúcnosti pohyboval na úrovni 11.000 až 15.000. V rozhovore pre rádio RMF FM to uviedol vedúci úradu pre medzinárodnú politiku poľského prezidenta Marcin Przydacz s tým, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prizydacz pripomenul, že Pentagón v máji pozastavil rotáciu 4000 vojakov. Americký prezident Donald Trump však následne rozhodol o vyslaní ďalších 5000 príslušníkov ozbrojených síl USA. Podľa poľskej strany by aj minimálny scenár znamenal vyšší počet amerických vojakov ako súčasných približne 10.000.
Vedúci úradu prezidenta tiež uviedol, že Pentagón pripravuje novú štruktúru americkej vojenskej prítomnosti v Európe a Poľsko sa usiluje o čo najvyššiu účasť.
Cieľom Varšavy je postupná zmena rotujúcej prítomnosti síl Spojených štátov na trvalú. Podľa Przydacza na to budú potrebné ďalšie dohody, vybudovanie infraštruktúry a spolupráca Pentagónu s poľským ministerstvom obrany.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Prizydacz pripomenul, že Pentagón v máji pozastavil rotáciu 4000 vojakov. Americký prezident Donald Trump však následne rozhodol o vyslaní ďalších 5000 príslušníkov ozbrojených síl USA. Podľa poľskej strany by aj minimálny scenár znamenal vyšší počet amerických vojakov ako súčasných približne 10.000.
Vedúci úradu prezidenta tiež uviedol, že Pentagón pripravuje novú štruktúru americkej vojenskej prítomnosti v Európe a Poľsko sa usiluje o čo najvyššiu účasť.
Cieľom Varšavy je postupná zmena rotujúcej prítomnosti síl Spojených štátov na trvalú. Podľa Przydacza na to budú potrebné ďalšie dohody, vybudovanie infraštruktúry a spolupráca Pentagónu s poľským ministerstvom obrany.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)