Przydacz: Prezident Nawrocki nedôveruje dohodám podpísaným Putinom
Autor TASR
Varšava 25. novembra (TASR) - Prezident Karol Nawrocki nemá dôveru k prípadným dohodám, ktoré by mal podpisovať ruský prezident Vladimir Putin, uviedol v utorok šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. Dodal, že o pláne mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou zatiaľ neprebehla žiadna priama komunikácia medzi prezidentmi USA a Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„V tejto fáze ešte k rozhovoru medzi prezidentmi nedošlo,“ odpovedal Przydacz v televízii Polsat News na otázku, či americký prezident Donald Trump kontaktoval Karola Nawrockého v súvislosti s rokovaniami o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu. Zdôraznil však, že poľský prezident nemá ani zrnko dôvery k dohodám, ktoré by mal podpisovať Vladimír Putin, pretože Rusko podľa neho nedodržiava žiadne záväzky.
Przydacz dodal, že podľa prezidenta nie je možné rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny bez jej priameho zapojenia do diskusie. Zároveň pripustil, že neprítomnosť poľského zástupcu na nedeľných rozhovoroch v Ženeve o budúcnosti strednej Európy nie je z hľadiska poľských záujmov optimálna, no podľa neho by za to mala niesť zodpovednosť vláda.
Šéf kancelárie tiež uviedol, že v posledných mesiacoch je prezident systematicky zbavovaný väčšiny nástrojov v oblasti zahraničnej politiky. „Keď sa potom objaví problém, vzniká otázka, prečo prezident neurobil to či ono,“ poznamenal.
Administratíva amerického prezidenta minulý týždeň predstavila Ukrajine návrh mierového plánu s 28 bodmi, ktorý mal byť prijatý najneskôr do 27. novembra. Európski lídri následne predstavili vlastnú verziu návrhu, ktorá má obsahovať bezpečnostné záruky podobné článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov a politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
