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Przydacz: Stále základne USA v Poľsku sú na dosah ruky
Podľa neho sú americké jednotky v Poľsku v súčasnosti prítomné najmä na základe rotácie.
Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Stále základne USA v Poľsku sú na dosah ruky, vyhlásil šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. V rozhovore pre denník Rzeczpospolita uviedol, že ich vybudovanie by posilnilo odstrašenie voči Rusku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa neho sú americké jednotky v Poľsku v súčasnosti prítomné najmä na základe rotácie. Zmena na trvalú prítomnosť by podľa neho predstavovala významné posilnenie amerického záväzku voči bezpečnosti Poľska.
Przydacz zároveň poukázal na revíziu rozmiestnenia amerických ozbrojených síl vo svete, ktorá môže viesť k zníženiu počtu amerických vojakov v Európe. Varšava sa naopak usiluje o ďalšie posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v krajine.
Za významný v tejto súvislosti označil priamy kontakt amerického prezidenta Donalda Trumpa s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Po ich rokovaniach bolo podľa Przydacza oznámené nasadenie niekoľkých tisícov ďalších amerických vojakov v Poľsku.
Podľa Przydacza bude ďalší vývoj závisieť aj od spolupráce poľskej vlády s prezidentským palácom. Kriticky sa vyjadril k postupu ministerstva zahraničných vecí a ministerstva obrany, ktoré podľa neho nevyvíjajú v otázke posilňovania americkej prítomnosti dostatočné úsilie.
Nawrocki, známy dobrými vzťahmi s americkým prezidentom, sa má najbližšie s Trumpom stretnúť v decembri na samite G20 v Miami.
Podľa neho sú americké jednotky v Poľsku v súčasnosti prítomné najmä na základe rotácie. Zmena na trvalú prítomnosť by podľa neho predstavovala významné posilnenie amerického záväzku voči bezpečnosti Poľska.
Przydacz zároveň poukázal na revíziu rozmiestnenia amerických ozbrojených síl vo svete, ktorá môže viesť k zníženiu počtu amerických vojakov v Európe. Varšava sa naopak usiluje o ďalšie posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v krajine.
Za významný v tejto súvislosti označil priamy kontakt amerického prezidenta Donalda Trumpa s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Po ich rokovaniach bolo podľa Przydacza oznámené nasadenie niekoľkých tisícov ďalších amerických vojakov v Poľsku.
Podľa Przydacza bude ďalší vývoj závisieť aj od spolupráce poľskej vlády s prezidentským palácom. Kriticky sa vyjadril k postupu ministerstva zahraničných vecí a ministerstva obrany, ktoré podľa neho nevyvíjajú v otázke posilňovania americkej prítomnosti dostatočné úsilie.
Nawrocki, známy dobrými vzťahmi s americkým prezidentom, sa má najbližšie s Trumpom stretnúť v decembri na samite G20 v Miami.