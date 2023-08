Przydacz upozornil na možný vplyv Ruska a Bieloruska na voľby

Varšava 22. augusta (TASR) - Poľsko musí byť na pozore, pretože Rusko a Bielorusko budú pozorovať jeho volebnú kampaň a usilovať sa negatívne ovplyvňovať pocit bezpečnosti v krajine. Uviedol to v utorok poradca poľského prezidenta Marcin Przydacz. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Przydacz poskytol v utorok rozhovor rozhlasovej stanici Radio Zet. Pripomenul pondelňajšie vyjadrenia predstaviteľa ukrajinských spravodajských služieb, že žoldnieri z ruskej vagnerovej skupiny by mohli byť použití na provokácie na hraniciach Poľska a baltských krajín. Przydacz sa odvolal na správy ukrajinskej agentúry Ukrinform.



Poradca prezidenta uviedol, že hrozba v Bielorusku existuje, čo potvrdzujú vyjadrenia amerického veľvyslanectva v Minsku. Občanov USA vyzvalo, aby opustili územie Bieloruska. Susediace baltské krajiny zase uzavreli niektoré hraničné priechody.



Przydacz upozornil, že Poľsko "prakticky" už uzavrelo svoje hraničné priechody s Bieloruskom, no musí zachovávať opatrnosť obzvlášť v spojitosti s volebnou kampaňou. Parlamentné voľby sa uskutočnia 15. októbra.



Zraniteľné miesto v každej demokracii je podľa neho situácia, keď sa zvýšia emócie. "Rusko a Bielorusko to s určitosťou pozorujú a budú chcieť negatívne ovplyvniť náš pocit bezpečnosti," dodal Przydacz.



Americká ambasáda v Minsku odporučila v pondelok občanom USA, aby z Bieloruska okamžite odišli. Litva minulú stredu oznámila, že dočasne uzavrie dva zo šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom.