< sekcia Zahraničie
Przydacz: Zelenskyj by mal Nawrockému vysvetliť pomenovanie jednotky
Podľa Przydacza bolo rozhodnutie Kyjeva škandalózne a poľská strana naň musela reagovať.
Autor TASR
Varšava 1. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal zavolať poľskému prezidentovi Karolovi Nawrockému, ospravedlniť sa a vysvetliť rozhodnutie pomenovať jednu z vojenských jednotiek po „Hrdinoch UPA“ (Ukrajinskej povstaleckej armády). V pondelok to v televízii Polsat News vyhlásil Marcin Przydacz, vedúci prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Przydacza bolo rozhodnutie Kyjeva škandalózne a poľská strana naň musela reagovať. Zároveň uviedol, že si nevie predstaviť, že premiér Donald Tusk zablokuje prípadné rozhodnutie prezidenta Nawrockého o odobratí Radu Bieleho orla Zelenskému. Prezident navrhol zaradiť túto otázku na zasadnutie Kapituly Radu Bieleho orla 8. júna.
Przydacz tiež naznačil, že krok ukrajinského prezidenta môže súvisieť s vnútropolitickou situáciou na Ukrajine. Za vhodnú reakciu na spor označil obnovenie prerokovania návrhu zákona o zákaze glorifikácie banderizmu. Dodal však, že z pohľadu bezpečnosti Poľska zostáva najväčšou hrozbou Rusko.
Rozhodnutie Zelenského z 27. mája vyvolalo v Poľsku kritiku. Premiér Tusk uviedol, že krok ukrajinského prezidenta negatívne vplýva na poľskú historickú citlivosť a na vzájomné vzťahy. Zároveň vyzval lídrov oboch krajín, aby sa usilovali o ich zachovanie na čo najlepšej úrovni.
Proti rozhodnutiu Kyjeva sa postavil aj poľský Inštitút pamäti národa, ktorý pripomenul zodpovednosť UPA za masakre poľského obyvateľstva vo Volyni a vo východnej Haliči. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj následne uviedol, že rozhodnutie nebolo namierené proti Poliakom.
Podľa Przydacza bolo rozhodnutie Kyjeva škandalózne a poľská strana naň musela reagovať. Zároveň uviedol, že si nevie predstaviť, že premiér Donald Tusk zablokuje prípadné rozhodnutie prezidenta Nawrockého o odobratí Radu Bieleho orla Zelenskému. Prezident navrhol zaradiť túto otázku na zasadnutie Kapituly Radu Bieleho orla 8. júna.
Przydacz tiež naznačil, že krok ukrajinského prezidenta môže súvisieť s vnútropolitickou situáciou na Ukrajine. Za vhodnú reakciu na spor označil obnovenie prerokovania návrhu zákona o zákaze glorifikácie banderizmu. Dodal však, že z pohľadu bezpečnosti Poľska zostáva najväčšou hrozbou Rusko.
Rozhodnutie Zelenského z 27. mája vyvolalo v Poľsku kritiku. Premiér Tusk uviedol, že krok ukrajinského prezidenta negatívne vplýva na poľskú historickú citlivosť a na vzájomné vzťahy. Zároveň vyzval lídrov oboch krajín, aby sa usilovali o ich zachovanie na čo najlepšej úrovni.
Proti rozhodnutiu Kyjeva sa postavil aj poľský Inštitút pamäti národa, ktorý pripomenul zodpovednosť UPA za masakre poľského obyvateľstva vo Volyni a vo východnej Haliči. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj následne uviedol, že rozhodnutie nebolo namierené proti Poliakom.