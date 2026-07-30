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PS a SaS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety v Poľsku
SaS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci nič nemení.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Opozičné PS a SaS kritizujú postoj vlády SR v prípade ruskej rakety, ktorá vo štvrtok dopadla na územie Poľska. Podľa SaS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PS tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca.
SaS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci nič nemení. „Ruská raketa dopadla na územie NATO, u nášho suseda, a slovenská vláda mlčí. Robert Fico roky tvrdí, že Rusko nie je hrozba a že vojna sa nás netýka. Kráter v poľskom poli hovorí niečo iné. Slovensko potrebuje vládu, ktorá vie pomenovať, kto je agresor, a ktorá berie bezpečnosť nášho štátu vážne,“ uviedol poslanec parlamentu a predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa poslanca Tomáša Valáška (PS) Rusko nezodpovedne hazarduje. „Každá normálna vláda by si predvolala ruského veľvyslanca a požiadala, aby ruský prezident Vladimir Putin okamžite zastavil túto hroznú vojnu. ‚Kreatívci‘ v slovenskej vláde už ale pravdepodobne hľadajú spôsob, ako to celé hodiť na Kyjev,“ dodal Valášek.
Ozbrojené sily Poľska - členskej krajiny EÚ a NATO - na sieti X vo štvrtok oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.
Armáda následne uviedla, že pri obci Tarnawa-Kolonia Lublinskom vojvodstve na východe krajiny dopadol neidentifikovaný objekt. Tamojší obyvatelia hlásili výbuch. Poľský premiér Donald Tusk na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu Ch-101.
SaS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci nič nemení. „Ruská raketa dopadla na územie NATO, u nášho suseda, a slovenská vláda mlčí. Robert Fico roky tvrdí, že Rusko nie je hrozba a že vojna sa nás netýka. Kráter v poľskom poli hovorí niečo iné. Slovensko potrebuje vládu, ktorá vie pomenovať, kto je agresor, a ktorá berie bezpečnosť nášho štátu vážne,“ uviedol poslanec parlamentu a predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa poslanca Tomáša Valáška (PS) Rusko nezodpovedne hazarduje. „Každá normálna vláda by si predvolala ruského veľvyslanca a požiadala, aby ruský prezident Vladimir Putin okamžite zastavil túto hroznú vojnu. ‚Kreatívci‘ v slovenskej vláde už ale pravdepodobne hľadajú spôsob, ako to celé hodiť na Kyjev,“ dodal Valášek.
Ozbrojené sily Poľska - členskej krajiny EÚ a NATO - na sieti X vo štvrtok oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.
Armáda následne uviedla, že pri obci Tarnawa-Kolonia Lublinskom vojvodstve na východe krajiny dopadol neidentifikovaný objekt. Tamojší obyvatelia hlásili výbuch. Poľský premiér Donald Tusk na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu Ch-101.