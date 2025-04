PS aj KDH podporia návrh hnutia Slovensko o zmrazení platov poslancov

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za PS aj KDH podporia v prvom čítaní návrh hnutia Slovensko o tzv. zmrazení platov poslancov. PS má k návrhu technické a legislatívne otázky, no riešilo by ich, ak by prešiel do druhého čítania. Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci vyčíta koalícii, že jej zástupcovia neprišli na utorkové rokovanie predsedov poslaneckých klubov k tejto téme.



„Myslel som si, že takýto formát na úrovni predsedov poslaneckých klubov alebo nimi poverených osôb bol ten správny. Žiaľ, dopadlo to, ako dopadlo. Rovnako som vyslal informáciu smerom k predsedovi Rašimu, ktorého by som touto cestou chcel požiadať, aby sa touto témou ihneď zaoberal ako predseda Národnej rady,“ povedal novinárom v parlamente Dubéci. Zachytil slová šéfa poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho o tom, že koalícia má prísť s vlastným riešením úpravy poslaneckých platov. „Téma odmien poslanca je vec, ktorá by mala byť predmetom naprieč parlamentom a myslím si, že teraz, keď máme predsedu Národnej rady, tak by sa možno tej témy mal chopiť výraznejšie,“ dodal.



Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) je rád, že došlo k dohode v rámci opozície. „Myslím si, že by to bolo férové voči občanom, na ktorých vládna koalícia hodila celú konsolidáciu, aby aj vláda, aj poslanci ukázali solidaritu s občanmi,“ skonštatoval. „Iniciatívu na zmrazenie platov poslancov aj vládnych činiteľov v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, jednoznačne podporíme,“ povedal za KDH poslanec Marián Čaučík.



„Je absolútne nezodpovedné, čo robí táto vláda, zadlžuje štát raz takým tempom ako predchádzajúca vláda, ktorá čelila naozaj vážnej pandémii a je dôležité ukázať ľuďom, že cítime, že sú v ťažkej situácii, spoločne chceme zvládnuť tento štátny dlh a nedá sa to inak, že si utiahneme opasky,“ skonštatovala Mária Kolíková (SaS).



Puci v utorok avizoval, že koalícia príde s vlastným návrhom v súvislosti s platom poslancov, jednou z možností je aj tzv. zmrazovanie platov. Vyčíta opozícii, že tému rieši až teraz a nemá zhodu ani vo vlastných radoch na forme úpravy poslaneckých platov.



Návrh hnutia Slovensko hovorí o zmrazení poslancov, ich asistentov aj prezidenta. Ostať by im mal plat vo výške určenej v roku 2024.



Poslanec má nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. Plat poslanca NR SR bol v roku 2024 určený vo výške 4076 eur. K platu sa ešte pridávajú paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného.