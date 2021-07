Psakiová: Americkí vojaci opustia Afganistan do konca augusta

Na archívnej snímke fotografia z teroristických útokov na newyorské dvojičky z 11. septembra 2001. Foto: TASR/AP

Washington 3. júla (TASR) - Spojené štáty očakávajú, že americkí vojaci opustia Afganistan do konca augusta. Uviedla to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP." povedala Psakiová s tým, že USA budú v Afganistane v nasledujúcich mesiacoch naďalej poskytovať bezpečnostné systémy a humanitárnu pomoc.Piatkové správy, že Spojené štáty odovzdali afganským silám po takmer 20 rokoch Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane, rozprúdili debatu o tom, že odsun amerických vojsk by mohol by ukončený do niekoľkých dní.Schopnosť afganských síl udržať si kontrolu nad letiskom Bagrám bude podľa AFP pravdepodobne kľúčová na udržanie bezpečnosti v hlavnom meste Kábul a pri vytváraní tlaku na militantné hnutie Taliban. To v posledných dvoch mesiacoch spustilo rozsiahlu ofenzívu a pod svoju kontrolu získalo viaceré územia v Afganistane.Americký prezident Joe Biden ako dátum odchodu určil symbolicky 11. september 2021 - deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001.Koncom apríla začalo s odsunom svojich vojakov z Afganistanu i NATO. Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi tvorili vojaci z 36 členských štátov a partnerských krajín. Dokončenie sťahovania svojich jednotiek doteraz potvrdilo Taliansko a Nemecko.Ako uvádza AFP, v Afganistane ostane zrejme aj po odchode vojsk NATO približne 600 amerických vojakov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť ambasády USA v Kábule.