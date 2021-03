Psakiová: Biden bude ku KĽDR pristupovať inak ako Trump

Washington 30. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden nemá v úmysle stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pretože jeho prístup k Pchjongjangu bude "celkom odlišný" od línie, ktorú presadzoval jeho predchodca v úrade Donald Trump. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol Biely dom.



Biden už minulý štvrtok na svojej prvej tlačovej konferencii vo funkcii prezidenta vyhlásil, že USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova.



Potvrdil, že otázky týkajúce sa KĽDR sú prioritou zahraničnej politiky jeho administratívy.



Biden však takisto varoval Severnú Kóreu, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude eskalovať testovanie svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.



Severná Kórea v sobotu uviedla, že Bidenova vláda urobila nesprávny prvý krok a odhalila "hlboko zakorenené nepriateľstvo" kritizovaním toho, čo Pchjongjang označuje za "test sebaobrany".



KĽDR narážala na situáciu, keď Spojené štáty v reakcii na nedávnu skúšku taktickej balistickej rakety krátkeho doletu požiadali o zvolanie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Sankčný výbor BR OSN tento test potom kritizoval.



Na otázku, či by Bidenov diplomatický prístup k Severnej Kórei zahŕňal aj "zasadnutie s prezidentom Kim Čong-unom", ako to robil Trump, tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová uviedla: "Myslím si, že jeho prístup by bol úplne odlišný a nie je to jeho zámerom".



Trump mal s Kimom tri významné stretnutia a vymenili si niekoľko listov. Ich vzťahy však neskôr zmrzli a KĽDR vyhlásila, že sa nebude ďalej angažovať, pokiaľ USA neprestanú so svojou nepriateľskou politikou.