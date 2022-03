Psakiová: Rusi dali na sankčný zoznam iného Bidena

Washington 16. marca (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová sa na utorňajšom tlačovom brífingu v Bielom dome sarkasticky vyjadrila na adresu sankcií, ktoré uvalilo Rusko na prezidenta USA Joea Bidena a ďalších amerických politikov. Rusi totiž podľa nej zle napísali Bidenovo meno. TASR prevzala túto informáciu od agentúry Reuters.



"V prvom rade by som chcela poznamenať, že prezident Biden je junior, takže (Rusi) zrejme uvalili sankcie na jeho (zosnulého) otca - nech odpočíva v pokoji," povedala v utorok vo Washingtone Psakiová.



Celé meno amerického prezidenta je Joseph Robinette Biden Jr (mladší). Jeho otec sa volal Joseph Robinette Biden Sr (starší), sankcie by sa teda mali vzťahovať na neho. Jen Psakiová, ktorá sa tiež ocitla na ruskom sankčnom zozname, novinárom povedala, že zo sankcií si nikto z trinástich amerických predstaviteľov ťažkú hlavu nerobí.



"Nikoho z vás neprekvapí, že nikto z nás neplánuje turistické výlety do Ruska," uviedla Psakiová na margo toho, že osobám na zozname je zakázané vstúpiť na územie Ruskej federácie.



Rusko v utorok uvalilo odvetné sankcie na Joea Bidena, ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena i ďalších predstaviteľov Spojených štátov. Oznámila to na sociálnej sieti Telegram hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Na oficiálnej webovej stránke rezortu ruskej diplomacie je už na sankčnom zozname napísaný "Joseph Robinette Biden Jr".