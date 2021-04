USA chcú určité vzťahy s KĽDR, ak povedú k denuklearizácii

Washington 8. apríla (TASR) - Spojené štáty sú pripravené viesť určitú formu diplomatického dialógu Severnou Kóreou v prípade, že povedie k denuklearizácii Kórejského polostrova. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Jan Psakiová, ktorú cituje agentúra Jonhap.



"V prípade Severnej Kórei máme jasný cieľ - denuklearizáciu Kórejského polostrova," povedala Psakiová na pravidelnom tlačovom brífingu. "Sankcie, samozrejme, naďalej platia. Konzultujeme to so spojencami a partnermi. Sme pripravení zvážiť nejakú formu diplomacie, ak v konečnom dôsledku povedie k denuklearizácii," dodala.



Psakiová novinárov s ďalšími otázkami odkázala na ministerstvo obrany, ktoré je v konečných fázach procesu prehodnocovania stratégie v súvislosti s KĽDR. Podľa americkej vlády bude výsledkom nový prístup voči Pchjongjangu.



Severná Kórea 25. marca uskutočnila skúšku dvoch balistických rakiet. Išlo o prvú takúto skúšku za obdobie približne jedného roka. Japonsko tento test odsúdilo a označilo ho za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Pchjongjang v marci avizoval, že bude ignorovať pokusy Spojených štátov rozšíriť vzájomné diplomatické vzťahy, pokiaľ Washington neprestane s "nepriateľskou politikou" voči KĽDR.