ŠTÚDIA: Psilocybín v kombinácii s terapiou zmierňuje ťažkú depresiu

Londýn 4. novembra (TASR) - Psychoaktívna látka psilocybín z halucinogénnych húb môže v kombinácii s psychoterapiou zmierniť ťažkú depresiu. Vyplýva to z doteraz najrozsiahlejšej klinickej štúdie britských vedcov. V piatok o tom napísal britský denník The Guardian, informuje TASR.



Celosvetovo má asi 100 miliónov pacientov depresiu rezistentnú na liečbu – tzn., že im nezabrali aspoň dve liečby antidepresívami.



Do klinickej štúdie sa zapojilo 233 pacientov v Európe a Severnej Amerike. Podľa náhodného kľúča užili jeden, desať alebo 25 mg syntetického psilocybínu Comp360. Potom so zakrytými očami počúvali šesť hodín upokojujúcu hudbu, kým psilocybín účinkoval. Stále bol s nimi terapeut a kontroloval, či sú v bezpečí. Na druhý deň mali terapeutické stretnutie a ďalšie o týždeň neskôr.



"Miera odozvy v skupine s depresiou rezistentnou na liečbu je zvyčajne medzi 10 a 20 percentami," povedal profesor Guy Goodwin zo spoločnosti Compass Pathways, ktorá sa venuje duševnému zdraviu. "Vidíme, že miera remisie po troch týždňoch je okolo 30 percent... to je veľmi uspokojivý výsledok."



Výsledky publikované vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine (NEJM) ukazujú, že skóre depresie – merané podľa desaťstupňovej škály Stuarta Montgomeryho a Marie Asbergovej (MADRS) – sa zlepšilo vo všetkých prípadoch.



Najlepšie reagovali pacienti s dávkou 25 mg psilocybínu. Tri týždne po jeho užití bolo 29 percent z nich v remisii v porovnaní s deviatimi a ôsmimi a percentami v ďalších dvoch skupinách. Prínosy pretrvávali aj 12 týždňov u pätiny pacientov v tejto skupine.



Psilocybín v mozgu uvoľňuje neurotransmitery. Magnetická rezonancia ukazuje po požití chaotickú mozgovú aktivitu, pričom rôzne oblasti mozgu medzi sebou "komunikujú" omnoho viac než zvyčajne. Niečo podobné sa deje v spánku, keď snívame. Zvýšená konektivita neurotransmiterov môže pretrvávať dlhšie a robí mozog otvorenejším voči terapii.