Psychiater varoval, že Assange by sa mohol pokúsiť o samovraždu

Londýn 23. septembra (TASR) - Zakladateľ webovej stránky WikiLeaks Julian Assange, ktorého zadržiavajú v britskej väznici, je podľa vyjadrení psychiatra v akútnom ohrození, že by mohol spáchať samovraždu. Informovala o tom v utorok rakúska stanica ORF.



Psychiater Michael Kopelman, ktorý Assangea navštívil vo vyšetrovacej väzbe zhruba 20-krát, pred londýnskym trestným súdom Old Bailey varoval, že existuje "vysoké riziko", že by si 49-ročný Assange mohol siahnuť na život. Assange podľa slov odborníka už dlhšiu dobu trpí halucináciami.



Austrálčana Juliana Assangea zadržiavajú už viac ako rok v britskej väznici Belmarsh s vysokým stupňom stráženia, kým bojuje proti svojmu vydaniu do Spojených štátov pre obvinenia zo špionáže.



Americké obvinenia voči Assangeovi sa týkajú prevažne špionáže a sprisahania za účelom preniknutia do počítačových systémov. Zakladateľovi WikiLeaks hrozí v prípade usvedčenia až 175 rokov väzenia, teda fakticky doživotný trest.



Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil status žiadateľa o azyl a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na veľvyslanectve.