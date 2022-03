Psychológovia nabádajú v liste Putina, aby ukončil vojnu

Na snímke zranené 14-ročné dievča leží v nemocnici v pätnásty deň ruskej invázie na Ukrajine vo štvrtok 10. marca 2022 v ukrajinskom meste Brovary. Foto: TASR/AP

Ukrajinci žijúci v Libanone držia plagáty počas protestu proti ruskej invázii na Ukrajine 9. marca 2022 v Bejrúte. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Marburg 11. marca (TASR) - Psychológovia z 20 krajín sveta chcú ruského prezidenta Vladimira Putina otvoreným listom podnietiť k prehodnoteniu súčasných udalostí spojených s vojnou na Ukrajine. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.uvádza sa na začiatku listu, ktorý iniciovali hesenskí sociálni psychológovia Rolf van Dick z univerzity vo Frankfurte nad Mohanom a Ulrich Wagner z univerzity v Marburgu.Dokument podpísalo takmer 40 ich kolegov pochádzajúcich z krajín od Spojených štátov po Poľsko, Nórsko, Juhoafrickú republiku, Indiu a Pakistan.Listom chcú vedci Putina upovedomiť ojeho politiky, píše DPA. S odvolaním sa na vedeckú literatúru okrem iného podrobne vysvetľujú, ktoré procesy uvádza do pohybu vojna proti Ukrajine. V konečnom dôsledku to podľa nich všetko vedie kvoči vysokopostaveným politickým osobnostiam, ktoré sa považujú za zodpovedné za vojnu.Občania oboch strán vo vojne zažili, čo vedie k úsiliu o zmeny, uvádza sa v liste. Ekonomické krízy vyvolávajú pocit znevýhodnenia aVytvorenie svetonázoru, v rámci ktorého človek sám seba predstavuje pozitívne a nepriateľa negatívne,napísali autori listu.Keď už neexistuje žiadna istota, u občanov sa rozvinie silná potreba vysvetlenia, cituje z listu DPA.uviedli vedci.poradili experti Putinovi.dodali.List sa končí výzvou:Ako uviedol pre DPA profesor van Dick, nepovažuje za úplne vylúčené, že by sa list mohol dostať k samotnému Putinovi. Dokument zverejnili na internetovej stránke, prostredníctvom ktorej môžu ruskí občania písať prezidentovi. Signatári listu chcú osloviť aj kritickú opozíciu v Rusku a vyslať signál Ukrajine, povedal.