< sekcia Zahraničie
Publicus: Tiszu by volilo 38 percent a Fidesz 29 percent Maďarov
Autor TASR
Budapešť 10. apríla (TASR) - Maďarská opozičná strana Tisza Pétera Magyara posilnila svoje pozície vo všetkých sledovaných kategóriách voličov, zatiaľ čo vládny Fidesz Viktora Orbána mierne stratil. Tiszu by volilo 38 percent a Fidesz 29 percent opýtaných. Približne 25 percent respondentov uviedlo, že sa ešte nerozhodli, za koho budú hlasovať. Vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu Publicus zverejneného v piatok, ktorý si objednal denník Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Čoraz viac ľudí očakáva víťazstvo opozície, komentoval výsledky šéf inštitútu András Pulai. Medzi rozhodnutými voličmi má Tisza 52 percent a Fidesz 39 percent. Záverečný predvolebný prieskum Publicus jasne ukazuje posilnenie opozície.
Tisza zlepšila svoje pozície za poldruha týždňa oproti prieskumu z konca marca v troch kategóriách respondentov v rozpätí od dvoch do štyroch percentuálnych bodov, pričom Fidesz sa oslabil vo všetkých skupinách o jeden bod.
Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sa naďalej pohybuje okolo päťpercentnej hranice vstupu do parlamentu, zatiaľ čo Demokratická koalícia (DK) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) majú po dve percentá.
Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1004 osôb sa uskutočnil od 7. do 9. apríla.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
