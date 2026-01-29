< sekcia Zahraničie
Publicus: Väčšina Maďarov vidí Orbána ako unaveného a neschopného
Z prieskumu ďalej vyplýva, že minister výstavby a dopravy János Lázár je mimoriadne nepopulárny.
Autor TASR
Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán je unavený a neschopný. Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu inštitútu Publicus zverejneného vo štvrtok si to myslí 55 percent Maďarov. Väčšina voličov vládnej strany Fidesz by vo funkcii premiéra radšej videla súčasného šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, píše server nepszava.hu, ktorý si prieskum objednal, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že minister výstavby a dopravy János Lázár je mimoriadne nepopulárny. Tábor priaznivcov Fideszu by sa zase ani bez súčasného premiéra nerozpadol.
Väčšina provládnych voličov by v prípade otázky nástupníctva premiéra rada videla Szijjártóa ako Orbánovho nástupcu, zatiaľ čo Lázár je na druhom mieste s veľkým odstupom.
Podľa reprezentatívneho prieskumu by odchod Orbána výrazne nenarušil politickú rovnováhu síl. Viac ako 90 percent podporovateľov strany Fidesz by stranu volilo, aj keby Orbán nebol kandidátom na premiéra.
