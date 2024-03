Puigdemont bude kandidovať v predčasných voľbách v Katalánsku

Elne 22. marca (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont vo štvrtok potvrdil, že bude kandidovať v predčasných voľbách v Katalánsku, ktoré sa uskutočnia 12. mája. Týmto rozhodnutím by mohol ukončiť svoj niekoľkoročný dobrovoľný exil, prostredníctvom ktorého sa vyhýba zatknutiu v Španielsku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rozhodol som sa kandidovať v najbližších voľbách do katalánskeho parlamentu," povedal Puigdemont svojim prívržencom v mestečku Elne v južnom Francúzsku neďaleko španielskych hraníc.



Carles Puigdemont (61) viedol Katalánsko v roku 2017 v čase referenda o odtrhnutí sa tohto regiónu od Španielska a následného vyhlásenia nezávislosti. Súdy však referendum označili za nezákonné. Išlo o najväčšiu politickú krízu v Španielsku za uplynulé desaťročia.



Puigdemont následne utiekol zo Španielska, aby sa vyhol zatknutiu. Momentálne je poslancom Európskeho parlamentu a žije v Belgicku. Kandidovať by mohol vďaka návrhu zákona o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý predložili vládnuci španielski socialisti a ktorý by mal vstúpiť do platnosti v máji alebo júni.



Jeho advokát Gonzalo Boye poznamenal, že ak zákon o amnestii nenadobudne účinnosť ešte pred voľbami, Puigdemont je pripravený nechať sa v Španielsku zatknúť.