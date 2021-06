Puigdemont dúfa, že sa Španielsko neodvolá proti rozhodnutiu o imunite

Brusel 3. júna (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont vyjadril vo štvrtok vieru v to, že Španielsko nezruší rozhodnutie európskeho súdu, ktorým sa jemu a jeho dvom katalánskym kolegom obnovila imunita poslancov Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP.



Všeobecný súd Európskej únie so sídlom v Luxemburgu v stredu predbežne pozastavil príkaz európskeho parlamentu na zbavenie imunity europoslancov Puigdemonta a bývalých katalánskych ministrov - Clary Ponsatíovej a Antoniho Comína.



Súd vrátil katalánskym europoslancom imunitu dovtedy, kým ich prípad podrobne preskúma a vo veci definitívne rozhodne. To by sa podľa vyjadrenia právneho zástupcu tejto trojice, Gonzala Boya, malo stať do roka a pol. Súd však vo svojom rozhodnutí nenaznačil, či s argumentami trojice súhlasí, uvádza agentúra AP.



Katalánsky europoslanci sa voči odobratiu imunity ohradili poukazovaním na procedurálne a technické chyby EP. Argumentovali tiež tvrdeniami, že Španielsko ich politicky prenasleduje.



Na túto trojicu europoslancov žijúcich v exile je v Španielsku vydaný zatykač pre podnecovanie k vzbure, ktorého sa mali dopustiť v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017. V Katalánsku totiž vtedy organizovali referendum o jeho nezávislosti, ktoré bolo podľa Madridu protiústavné.



"Obnovením našej imunity nebolo porušené žiadne právo (Európskeho) parlamentu. Práve naopak. Ochranou politických práv jeho troch členov sú jeho práva posilnené. Preto dúfame, že (Španielsko) nebude proti tomuto rozhodnutiu namietať," povedal Puigdemont na tlačovej konferencii pred budovou EP v Bruseli.



Všeobecný súd Európskej únie "nikdy predtým - ani len predbežne - neobnovil imunitu europoslancov, ktorí o ňu prišli v dôsledku rozhodnutia europarlamentu. Je to prvýkrát a je to precedens," dodal Comín.



Puigdemont, Ponsatíová a Comín boli v roku 2019 zvolení za poslancov EP, čo znamená, že získali imunitu pred trestným stíhaním. EP o jej odobratí rozhodol marci v tajnom hlasovaní.



Comín žije, podobne ako Puigdemont, v Belgicku a bol naňho vydaný európsky zatykač. Ponsatíová sa usadila v Škótsku a čelí tam žiadosti o vydanie do Španielska. Súdy v Belgicku, Nemecku aj Británii doteraz zamietli všetky žiadosti Madridu o ich vydanie.