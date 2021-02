Puigdemont: Odobrať imunitu katalánskym europoslancom je zlý signál

Brusel 24. februára (TASR) - Bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont a jeho dvaja kolegovia v exile v stredu deklarovali, že snahy zbaviť ich imunity pred trestným stíhaním sú politicky motivované.



Puigdemont takto reagoval na rozhodnutie výboru pre právne záležitosti Európskeho parlamentu, ktorý v utorok schválil odporúčanie zbaviť poslaneckej imunity trojicu katalánskych kolegov - okrem Puigdemonta ide aj o Claru Ponsatíovú a Toniho Comína.



Ich vydanie na stíhanie pre podnecovanie k vzbure žiada Španielsko v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017. O tomto návrhu bude v marci rozhodovať plénum Európskeho parlamentu.



Agentúra AFP v stredu informovala, že Puigdemont hlasovanie výboru europarlamentu odsúdil, pričom uviedol, že je "rovnako predvídateľné ako poľutovaniahodné". Vyslovil podozrenie, že španielski europoslanci vyvíjali na kolegov z iných štátov nátlak, aby podporili návrh na odňatie imunity katalánskym vzbúrencom.



"Toto dokazuje, čo sme vždy hovorili: politický motív celého postupu," uviedol Puigdemont.



Rozhodnutie výboru podľa neho predstavuje "veľmi negatívny precedens pre disidentov a menšiny" v celej Európe.



V roku 2019 boli Puigdemont a bývalí ministri jeho vlády - Ponsatíová a Comín - zvolení za poslancov EP, čo znamená, že získali imunitu pred trestným stíhaním.



Madrid už vlani požiadal europarlament, aby tejto trojici katalánskych politikov odobral ich imunitu. Celá procedúra sa však oddialila pre koronakrízu. O návrhu na odobratie imunity bude plénum Európskeho parlamentu hlasovať v marci.



Konečné rozhodnutie o ich vydaní do Španielska však budú prijímať úrady krajín, kde títo katalánski politici momentálne žijú, dodala AFP.



Puigdemont, bývalý vodca separatistického hnutia v Katalánsku, žije v exile v Belgicku. Tam ušiel pred zatykačom vydaným Španielskom za to, že v roku 2017 - aj napriek zákazu vlády v Madride - v Katalánsku organizoval referendum o jeho nezávislosti.



Comín žije, podobne ako Puigdemont, v Belgicku a bol naňho vydaný európsky zatykač. Ponsatíová sa usadila v Škótsku a čelí tam žiadosti o vydanie do Španielska.



Bruselský odvolací súd v januári potvrdil rozhodnutie nevydať na stíhanie do Španielska iného katalánskeho politika, Lluísa Puiga, ktorý tiež patrí do tábora prívržencov katalánskej nezávislosti.



Ostatní bývalí katalánski lídri, ktorí sa angažovali pri príprave a realizácii referenda, si už v Španielsku odpykávajú prísne väzenské tresty.