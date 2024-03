Puigdemont zvažuje opätovnú kandidatúru na post šéfa katalánskej vlády

Barcelona 19. marca (TASR) - Exilový líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont vo štvrtok oznámi, či bude v máji opäť kandidovať na post šéfa vlády tohto nepokojného španielskeho regiónu. V prípade návratu do Španielska by mu mohlo hroziť zatknutie, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Puigdemont viedol Katalánsko v roku 2017 v čase hlasovania o odtrhnutí sa tohto regiónu od Španielska a následného vyhlásenia nezávislosti, ktoré súdy vyhlásili za nezákonné. Išlo o najväčšiu politickú krízu v Španielsku za uplynulé desaťročia.



Carles Puigdemont (61) následne utiekol zo Španielska, aby sa vyhol zatknutiu a momentálne žije v Belgicku, kde pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu.



Puigdemontova strana Spoločne za Katalánsko (Junts), ktorá v otázke katalánskej nezávislosti presadzuje tvrdú líniu, tvrdí, že tento bývalý novinár by mohol opäť kandidovať v regionálnych voľbách, ktoré sa budú konať 12. mája.



Malo by sa tak stať vďaka návrhu zákona o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý predložili vládnuci španielski socialisti a ktorý by mal - v závislosti od rozhodnutí súdov - vstúpiť do platnosti v máji alebo v júni.



Amnestiu žiadali strany ERC a Junts žiadali výmenou za podporu menšinovej vlády španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Ak platnosť zákona potvrdí súd, obvinenia voči Puigdemontovi budú zrušené.



Hoci Puigdemont môže viesť kampaň z Belgicka, v prípade úspechu svojej strany v regionálnych voľbách by sa musel už v júni vrátiť do Španielska, aby sa mohol ujať funkcie šéfa katalánskej vlády. Zatiaľ nie je jasné, či vtedy bude už nový zákon v platnosti.



Puigdemontovi hrozí v Španielsku "veľmi nízke" riziko zatknutia a napriek všetkému je ochotný vrátiť sa, uviedol jeho právnik Gonzalo Boye. "Veríme, že najvyšší súd bude rešpektovať obsah zákona o amnestii," povedal s tým, že by to znamenalo aj zrušenie zatykača na Puigdemonta.



V strane Junts panuje zhoda v tom, že Puigdemont by bol jej najlepším kandidátom pre katalánske voľby, ale rozhodnutie je na ňom, uviedol predstaviteľ strany, ktorý si neželal byť menovaný.



V prípade, že sa Puigdemont rozhodne zostať v Bruseli, bude sa zrejme uchádzať o nové funkčné obdobie poslanca Európskeho parlamentu.



Zákon o amnestii pre katalánskych separatistov vyvolal v Španielsku rozsiahle protesty a Puigdemontov návrat by bol ťažko "stráviteľný" pre tých, ktorí ho obviňujú z ohrozenia jednoty Španielska. Ak by sa po májových voľbách stal katalánskym "prezidentom", teda šéfom regionálnej vlády, mohlo by to prispieť k oživeniu snáh o nezávislosť Katalánska, uvádza Reuters.