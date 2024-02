Puigdemonta opäť zvolili za predsedu katalánskej Rady republiky

Barcelona 20. februára (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont bol opätovne zvolený za predsedu katalánskej Rady republiky (Consell de la República), ktorá podporuje nezávislosť Katalánska. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky denníka El País.



Na hlasovaní sa však zúčastnilo menej než 10 percent členov rady a Puigdemont získal 92,4 percentnú podporu. Consell de la República založil Puidgemont z exilu v Belgicku, kam sa uchýlil po neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. V praxi však táto organizácia nezohráva žiadnu vážnejšiu úloh v katalánskej politike a separatistické strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a Kandidátka ľudovej jednoty (CUP) ju považujú za útočisko strany Spoločne za Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCAT).



Puigdemont je takisto lídrom JxCAT a táto dvojitá úloha - vo vedení rady i JxCAT - vytvára konflikt záujmov. Ako premiér regionálnej vlády v Katalánsku v roku 2017 presadil vyhlásenie referenda o nezávislosti. V septembri 2017 ho španielsky ústavný súd zrušil ako nezákonné. Separatisti to ignorovali, či viedlo k ústavnej kríze a zásahu polície na zastavenie referenda. Puigdemont a niekoľko ďalších spolupracovníkov utiekli do zahraničia, aby unikli trestnému stíhaniu.



Ďalších súdy za vzburu odsúdili na vysoké tresty vo väzení slobody. Neskôr boli omilostení.