Puigemont sľubuje návrat do Španielska, kde mu hrozí trestné stíhanie

Madrid 27. júla (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont v sobotu v exile prisľúbil, že sa vráti do Španielska, aby sa zapojil do regionálnej politickej diskusie, aj keď by mohol byť zatknutý. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Kontroverzný politik žije v zahraničí od roku 2017 a vyhýba sa trestnému stíhaniu za neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska. V Španielsku ho obvinili z terorizmu, sprenevery a velezrady.



V sobotu povedal, že návrat "je to, čo som sa zaviazal urobiť, a to je to, čo aj urobíme". Išlo o jeho prvé verejné vystúpenie od rozhodnutia španielskeho najvyššieho súdu 1. júla, že zákon o amnestii pre katalánskych separatistov sa naňho nebude vzťahovať.



"Mojou povinnosťou je ísť do (katalánskeho) parlamentu, ak bude diskusia o nominácii (na premiéra). Budem tam," povedal na zhromaždení svojej strany Spoločne pre Katalánsko (Junts) v juhozápadnom Francúzsku neďaleko hraníc so Španielskom.



Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez pred hlasovaním o dôvere v celošpanielskom parlamente v novembri minulého roka súhlasil s udelením amnestie pre katalánskych separatistov a ďalšími ústupkami výmenou za podporu dvoch katalánskych separatistických strán. To mu umožnilo pokračovať vo funkcii premiéra španielskej vlády.



Puigdemont je vyšetrovaný aj pre "teroristické trestné činy" počas pouličných protestov v roku 2019, na ktoré sa nevzťahuje amnestia. Očakával, že bude opäť zvolený za premiéra katalánskej vlády, ale jeho strana v májových voľbách prehrala s miestnymi socialistami vedenými Salvadorom Illom, ktorí patria do celošpanielskej strany PSOE.



PSC-PSOE získala 42 poslancov, Junts ich má 35, ľavicoví katalánski republikáni (ECR) majú 20 kresiel, ľudovci (PP) 15 a populistická strana Vox 11. Parlament má 135 členov, ktorí musia nového premiéra schváliť do 26. augusta, inak sa v októbri regionálne voľby zopakujú.



"V exile už nebudú žiadne volebné kampane," povedal Puigdemont, ktorý viedol kampaň zo susedného Francúzska. "Nie, budú tam ďalšie volebné kampane (v Katalánsku) a ja tam budem," povedal.