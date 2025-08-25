< sekcia Zahraničie
Pušilin: Nedostatok vody v Donecku sa vyrieši iba obsadením oblasti
Autor TASR
Kyjev/Doneck 25. augusta (TASR) - Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin v pondelok vyhlásil, že nedostatočné dodávky vody v regióne sa dajú vyriešiť iba obsadením zvyšku Doneckej oblasti vrátane kľúčového kanála Siverskyj Donec-Donbas. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters, píše TASR.
Moskva v súčasnosti okupuje asi tri štvrtiny Doneckej oblasti, ktorú anektovala v septembri 2022. Stiahnutie ukrajinských síl z regiónu považuje za kľúčovú podmienku pre mierové urovnanie konfliktu.
V Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti pretrváva akútny nedostatok vody. Skupina nespokojných obyvateľov preto minulý mesiac zaslala otvorený list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a požiadala ho o nápravu. Situáciu nazvali „humanitárnou a ekologickou katastrofou“.
Pušilin v rozhovore uznal, že nedostatok vody je „citlivou“ otázkou, ktorá „nemá žiadne rýchle riešenia“. Voda z kohútikov podľa neho tečie raz za tri dni a iba niekoľko hodín. Z Moskvy už podľa jeho slov povolali cisterny a vybudovali aj vodovodnú rúru, ktorá privádza vodu z rieky Don. Jej kapacita je však nedostatočná.
„Pravdepodobne najvýznamnejším a jediným riešením, a to je to, čo naši vojaci robia, je oslobodiť Slovjansk a okolité územia, aby bolo možné začať s obnovou kanála Siverskyj Donec-Donbas, ktorý bude región plne zásobovať potrebnou vodou,“ povedal Pušilin.
Reuters pripomína, že kanál vznikol v 50. rokoch minulého storočia. Meria 135 kilometrov a začína sa severne od Slovjanska, ktorý je naďalej pod kontrolou ukrajinských síl. Vodu privádzal na juh Ukrajiny severovýchodne od mesta Doneck v oblasti kontrolovanej ruskými silami.
Po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu prestal privádzať vodu do Donecka. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že bol poškodený počas bojov a mnohé jeho úseky sú stále vo frontovej oblasti. Kyjev však podľa Pušilina dodávky zámerne blokuje.
