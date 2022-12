Pustili srbského policajta z Kosova, ktorého zatknutie vyvolalo krízu

Belehrad/Priština 28. decembra (TASR) - Bývalého kosovsko-srbského policajta Dejana Pantiča, ktorého zatknutie vyvolalo súčasné napätie medzi Belehradom a Prištinou, prepustili z väzby a bude umiestnený do domáceho väzenia. Oznámil to v stredu jeho obhajca, informuje TASR na základe správ agentúry AP a srbskej spravodajskej televízie B92.



Pantič však najprv pôjde do nemocnice, kde preveria jeho zdravotný stav po takmer trojtýždňovej väzbe v Kosove. V domácom väzení má byť predbežne do 9. januára. Očakáva sa, že následne prokurátor požiada o jej predĺženie, prípadne navrhne iné opatrenie.



Pantiča zadržali 10. decembra za "terorizmus" po tom, ako údajne počas demonštrácie napadol kosovského policajta. Srbi žijúci na severe Kosova v reakcii na jeho zatknutie zablokovali mnohé cesty. Na prepustenie Pantiča vyzval aj srbský prezident Aleksandar Vučič.