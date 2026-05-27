Púť v Mekke vrcholí, moslimovia začínajú sláviť Sviatok obetovania
Autor TASR
Miná 27. mája (TASR) - Tisíce pútnikov sa v stredu v rámci výročnej púte hadždž zapojili do obradu symbolického kameňovania diabla v údolí Miná v Saudskej Arábii. Ide o jeden z posledných rituálov tejto púte, ktorý časovo koliduje so Sviatkom obetovania íd al-adhá.
Ako informovala agentúra AP, moslimovia si týmto sviatkom pripomínajú ochotu proroka Ibráhíma obetovať Bohu svojho syna, pričom ako svoju obetu prinášajú ovce, kozy alebo hovädzí dobytok a časť mäsa rozdávajú chudobným.
Púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu - spolu s vyznaním viery, modlitbou, almužnou a pôstom počas ramadánu. Veriaci moslim by mal putovať do Mekky aspoň raz za život, ak je fyzicky a finančne schopný. Cesta trvá niekoľko dní a je považovaná za hlbokú duchovnú skúsenosť a príležitosť na odpustenie.
Do pútnického mesta Mekka tento rok aj napriek napätiu na Blízkom východe prišlo podľa saudskoarabských úradov viac ako 1,7 milióna pútnikov z celého sveta, aj tento rok v extrémnych horúčavách. Teploty na vrchu Arafát – ústrednom mieste púte – dosiahli v utorok až 45 stupňov Celzia. Úrady hostiteľskej krajiny na pomoc ľuďom zmobilizovali viac ako 50.000 zdravotníkov.
Púť sa koná v čase geopolitického napätia na Blízkom východe súvisiaceho s vojnou, ktorá sa začala 28. februára medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom a ohrozila stabilitu v oblasti Perzského zálivu. Vzhľadom na túto situáciu saudskoarabské úrady posilnili v Mekke aj bezpečnostné opatrenia, pričom deklarovali, že sú pripravené „odolávať akejkoľvek hrozbe“.
