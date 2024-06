Púť v Mekke zatienila vojna v palestínskom Pásme Gazy

Mekka 14. júna (TASR) - Viac ako milión moslimských pútnikov prišlo v piatok do Mekky na začiatok púte hadždž, ktorá sa koná na pozadí vojny v palestínskom Pásme Gazy a v čase úmorných horúčav, informovala v piatok agentúra AFP.



Púť do Mekky je jedným z piatich pilierov islamu. Trvá takmer týždeň a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu do Mekky finančné prostriedky.



Davy veriacich budú v úvodný deň púte obchádzať kábu, čiernu kubickú stavbu vo Veľkej mešite v Mekke. Čsť z nich deklarovala, že takto vyjadria smútok v súvislosti s ôsmimi mesiacmi vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal bezprecedentný teroristický útok Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa agentúry AFP zahynulo 1194 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti tiež zajali 251 rukojemníkov. Z nich 116 je stále v Pásme Gazy, pričom izraelská armáda tvrdí, že 41 z nich je mŕtvych.



Izrael reagoval v Pásme Gazy vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadala vyše 37.000 obetí, tiež väčšinou civilistov.



Saudskoarabský kráľ Salmán vydal v pondelok dekrét o prijatí 1000 pútnikov "z rodín mučeníkov a zranených z Pásma Gazy", čím sa počet palestínskych pútnikov, ktorým sa dostane tejto osobitnej pocty počas tohtoročného hadždžu, zvýšil na 2000.



Podobne ako po minulé roky aj tento rok sa púť koná počas horúceho leta, keď sa očakávajú priemerné teploty 44 stupňov Celzia. Hovorca saudskoarabského ministerstva zdravotníctva tento týždeň pre agentúru AFP uviedol, že minulý rok bolo zdokumentovaných viac ako 10.000 prípadov ochorení spôsobených teplom, z ktorých 10 percent bol úpal.



Na zmiernenie tohtoročných horúčav boli inštalované brány na výrobu vodnej hmly a cestné krytiny odrážajúce teplo.



Textová správa zaslaná vo štvrtok apeluje na pútnikov, aby "pravidelne pili vodu, viac ako dva litre denne" a "vždy mali pri sebe dáždnik". Obsahuje aj varovanie, že teploty môžu vystúpiť až na 48 stupňov Celzia.